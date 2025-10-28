揮別連4綠 9月景氣燈號增4分轉黃紅燈

AI需求熱絡、消費性電子新品備貨效應，加上美國聯準會降息，三因素推升9月景氣對策信號綜合判斷分數較8月上修值31分增加4分，燈號由綠燈轉呈黃紅燈。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕AI需求熱絡、消費性電子新品備貨效應，加上美國聯準會降息，三因素推升9月景氣對策信號綜合判斷分數較8月上修值31分增加4分，燈號由綠燈轉呈黃紅燈，象徵景氣從穩定轉向熱絡。

國發會9月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較上月上修值31分增加4分，燈號轉呈黃紅燈。9項構成項目中，股價指數轉呈黃紅燈、製造業銷售量指數轉呈紅燈，各增加1分，批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，增加2分；其餘6項燈號維持不變。

國發會經發處處長陳美菊分析，9月分數一舉增加4分，主要景氣有三因素：首先是AI高效能運算和雲端服務的需求還是在增加，其次是消費性電子新品備貨效應，以及美國聯準會降息帶動台股上揚。

陳美菊提到，從川普今年初上任以來，持續緩步下滑的領先指標，9月經過回溯修正後呈現微幅上升。她說明，之前持續下滑的原因是受到美國關稅政策不確定影響外銷訂單、建築物開工樓地板面積以製造業營業氣候測驗點等構成項目的表現；但到了近兩個月，外銷訂單和和營業氣候測驗點同步上揚，她推測，主要原因在於台灣半導體出口在美國232條款未底定前，都還是免關稅，加上AI需求增加，但因為回穩僅兩個月，後續發展仍待持續觀察。

她指出，同時指標呈微幅下滑，構成項目中包括海關出口值、工業及服務業加班工時、企業總用電量都呈現上升；工業生產指數、製造業銷售量指數、批發、零售、餐飲業營業額以及實質機械及電機設備進口值較上月下滑，陳美菊坦言，仍有產業分配不均的現象，傳產表現還是不好，但9月的數據已顯示化學液微幅回升、塑膠業成長2.5%；基本金屬雖然還在衰退，但幅度減緩。她指出，可能第4季傳統旺季效應展現，或是產業存貨銷完，所以緩步回升中。

陳美菊提到，政府普發現金1萬元，應會反映在11、12月的內需消費表現上。，近期股市創高挹注國人財富效果，加以今年第4季節慶假期增加，以及政府推動普發現金、延長汽機車汰舊換新貨物稅減徵及節能家電補助，將有助活絡民間消費。

國發會表示，美中貿易協議後續進展，主要經濟體貨幣政策走向等不確定性仍存，對全球及臺灣經貿影響仍須密切關注。

