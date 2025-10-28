金價跌破4000美元關卡 提防還有「這跌幅」關鍵支撐區

金價週二（28日）繼續走弱，跌破4000美元心理關卡。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕金價週一暴跌3%，週二（28日）繼續走弱，跌破4000美元心理關卡。此舉是由於東協會議上中美貿易框架協議取消100%的關稅威脅。近期金價預測顯示，金價可能再下跌17%，但長期前景仍看好。

受中美貿易談判取得突破性進展的影響，投資人減少避險部位，金價週一跌破4000美元心理關口，跌幅超過3%，創下2020年以來最大單日跌幅。10月28日（週二）貴金屬繼續回落，下跌1%至每盎司3963.53美元，創下三週新低，也是自10月漲勢停滯以來首次持續跌破4000 美元。

針對黃金價格下跌的原因，Finance magnates分析師Damian Chmiel對進行技術分析，並確定一個關鍵支撐區域，表明黃金價格可能再回調17%。

為什麼今天金價下跌？Damian Chmiel指出，美國和中國談判代表在馬來西亞東盟會議期間達成了一項框架協議，該協議消除美國對中國商品徵收100%關稅的威脅，並確保將稀土出口限制推遲一年，加速了黃金拋售。

財政部長貝森特表示，擬議的關稅不在考慮範圍內，這大幅降低了地緣政治風險溢價，而就在幾天前，地緣政治風險溢價曾推動金價創下4380美元以上的歷史新高。

XTB副首席分析師Michał Stajniak解釋黃金下跌的催化劑：黃金下跌的原因是國際貿易風險下降，同時也是對ETF基金近期走勢的反應。在馬來西亞舉行的東盟會議期間，中美談判代表達成了一項工作協議，該協議消除對中國產品徵收100%關稅的風險，並旨在減少中國對美國的稀出口。

根據Damian Chmiel的技術分析，黃金在測試每盎司4380美元附近的歷史最高點後開始獲利，並在10月17日至19日期間保持在該水平。10月19日，出現強勁的單日回調，為2020年以來最強的回調，引發一波拋售，最終將價格推低至每盎司4000美元的心理關口以下，此前週一金價再次大幅下跌，跌幅超過3%。

週二金價延續下跌走勢，目前下跌1%，並測試3942美元的水準。金價接下來將走向何方？根據Damian Chmiel基於技術分析的預測，金價下跌的第一個目標位將是目前位於3830美元附近的50日均線。

然而，主要的技術支撐位仍然是4月至8月底的歷史高點區域，即每盎司3270美元至3440美元之間。同時，200日均線也跌至該位置，形成了一個強勁的再吸籌區域和支撐位匯合。金價從目前水準到該區間下限仍有約17%的下行空間。

