毅嘉科技馬來西亞居林新廠落成 鎖定車用、光通訊產品

毅嘉科技馬來西亞居林廠今日舉行新廠落成典禮。（毅嘉提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉科技馬來西亞居林廠今日舉行新廠落成典禮，毅嘉說，居林新廠鎖定車用及光通訊市場需求，預估到2030年可佔營收40%以上，成為毅嘉科技集團第二大的生產製造中心。

今日新廠啟動儀式由毅嘉科技集團董事長黃秋永、執行長曾恭勝與經營團隊主持，馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉、馬來西亞投資發展局吉打分局局長Puan Nazlizan Abdullah、吉打投資局首席營運官Noor Ikhsan Bin Abdul Aziz、吉打州台灣商會羅濟原會長等眾多嘉賓共同出席。

請繼續往下閱讀...

毅嘉指出，繼1989年在馬來西亞檳城投資建廠後，2024年因應全球供應鏈重組及客戶的需求，因此在馬來西亞吉打州居林高科技園區購地籌建新廠，擴充馬來西亞廠區，以提升東南亞的生產製造產能。

毅嘉居林廠區占地共11英畝，一期廠房於2024年投入興建，新廠占地面積約3萬平方米，新建廠房共四層樓，廠房總面機超過5.5萬平方米，全廠區採GBI（Green Building Index）綠建築設計，配備自動化生產線、物聯網系統和人工智慧，並將招募高技能人才，未來預計將可創造當地超過1000個就業機會。

毅嘉前三季合併營業收入金額81.24億元，年增16%，稅後淨利為5.67億元，年增達13%，稅後每股盈餘1.86元，創近年新高，毅嘉指出，未來將持續聚焦在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊產品等應用領域的開發，為全球客戶提供一站式的全模組解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法