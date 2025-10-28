全球扒手和詐騙最猖獗城市 它僅次於曼谷 、不是羅馬

根據英國保險價格比較網站Compare the Market，將法國巴黎評為全球扒手和詐騙最猖獗的第二大城市，僅次於泰國曼谷。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕最新旅遊保險調查顯示，全球扒手和詐騙最猖獗前兩名城市是曼谷和巴黎。

根據英國保險價格比較網站Compare the Market，將法國巴黎評為全球扒手和詐騙最猖獗的第二大城市。巴黎的得分為68.81分（滿分100分），每1000條評論中有6.81條提到盜竊或詐騙，僅次於得分83.45的曼谷。

法國巴黎素有藝術之都、時尚之都、文化之都，以及花都之稱的美名。去（2024）年歐洲最容易被扒手偷竊的旅遊國家景點是義大利羅馬。

報導稱：遊客最常報告的盜竊事件發生在蒙馬特高地和聖心大教堂，此處人群密集，遊客注意力分散，很容易給偷竊者提供可乘之機。

巴黎的犯罪活動似乎更傾向於扒竊而不是詐騙，評論平均報告了4.54起扒竊事件，而僅提及 2.27起詐騙事件。

比較市場研究根據這些活動的感知風險對全球75多個城市進行了評估，使用了每1000條遊客評論中提及的詐騙和扒竊次數。它還評估了客對在特定地點被搶劫或搶劫的擔憂頻率。

為了降低扒竊和詐騙的風險，旅行者應採取基本的預防措施，例如保管貴重物品、避免乘坐無牌出租車以及在陌生人接近時保持謹慎。

遊客還應熟悉每個目的地的常見騙局，以識別可疑行為並保護自己免受傷害。

