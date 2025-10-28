和碩亞灣研訓基地開幕 童子賢：還有第二階段投資

位於高雄亞灣的和碩亞灣研訓基地今開幕。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕和碩聯合科技（Pegatron）設在高雄亞灣棧五庫的「亞灣數位轉型研訓基地」今開幕式，高雄市長陳其邁、經濟部次長何晉滄、和碩童子賢董事長等均到場見證，

陳其邁感謝和碩看好高雄，童子賢則說還有第二階段投資。

請繼續往下閱讀...

和碩「亞灣數位轉型研訓基地」今開幕式，高雄市長陳其邁、經濟部次長何晉滄、和碩童子賢董事長等均到場見證。（記者王榮祥攝）

陳其邁表示，高雄擁有深厚工業基礎，不斷積極推動智慧科技及淨零雙軸轉型，自去年起和碩就積極與市府洽談進駐事宜，最終選定亞灣設置研訓基地，這不僅是企業投資，更是看好高雄產業升級、人才扎根與智慧城市發展。

童子賢表示，和碩近年積極強化在台研發能量，預計3年內投入約7億元於亞灣設立第二研發中心，並與高雄科技大學合作培訓專業人才，聚焦南部產業AI化與智慧製造升級需求，同步推進5G與自動化應用技術的研發。

和碩亞灣研訓基地今開幕，陳其邁、童子賢探訪基地內設備。（記者王榮祥攝）

和碩說明，研訓基地以「數位轉型 × 人才培育 × 產業共創」為核心，結合5G實驗場域、AI算力中心PEGA AI Data Center、智慧製造共創場域與培訓暨成果展示中心。

計畫也導入高效能GPU伺服器陣列以支援生成式AI與大規模模型訓練，並提供Edge AI、AI Agent、數位孿生與智慧製造相關實證場域，強化5G O‑RAN企業專網與自動化整合能力。

透過整合PEGA AI與數據分析能量，加速在地解決方案落地，並以高雄為測試與示範節點，推動研發成果輸出，拓展至台灣、東南亞、南亞等國內外市場。

和碩亞灣研訓基地以「數位轉型、人才培育、產業共創」為核心，結合5G實驗場域、AI算力中心PEGA AI Data Center、智慧製造共創場域與培訓暨成果展示中心。（記者王榮祥攝）

高市經發局表示，這座基地的啟用為高雄產業研發及人才培育注入強勁動能，這不只是企業的一座新里程碑，更將推動高雄成為全球智慧城市新典範。

市府也將持續攜手中央協助企業推動產學研整合，從產業用地取得、研發能量提升到解決方案整廠輸出到海外市場，提供全方位支持，共同建構城市科技創新與智慧治理的新典範。

和碩亞灣研訓基地位於高雄港邊，海巡艦艇就在基地外。（記者王榮祥攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法