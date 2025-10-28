漢翔獲運動部首屆「運動企業認證」 打造永續健康職場

漢翔獲運動部首屆「運動企業認證」，總統府副秘書長何志偉（左）頒證予漢翔岡山廠發動機事業處副處長林月惠（右）。（漢翔提供）

〔記者歐素美／台中報導〕漢翔公司以岡山廠區為代表，獲得運動部「114年運動企業認證」，今年是漢翔第五度接受表揚，同時也是體育署升格運動部之後的首屆認證，別具意義。

體育署升格為「運動部」後，政府對運動政策的重視程度也正在全面升級。表揚典禮於27日舉辦，政務次長黃啟煌主持，並邀總統府副秘書長何志偉擔任頒獎人，漢翔則由岡山廠一級主管林月惠代表受獎。

請繼續往下閱讀...

漢翔表示，岡山廠是亞洲發動機零組件產製的重鎮，雖然產線工作忙碌，但管理層依然重視同仁健康，過去一年辦理的健康促進活動十分多元，從舞蹈、瑜珈到肌力訓練，再延伸到健康講座與公益家庭日，可謂身、心、靈全面兼顧。

「運動企業認證」制度結合了企業社會責任（CSR）與環境、社會、公司治理（ESG）趨勢，評選過程首重企業核心價值，包含企業章程、管理機制、高層帶領等，並以內部辦理運動的內容與成果作為指標。獲得認證的企業，代表其致力營造友善職場、具備邁向永續發展的實績。

漢翔總經理曹進平表示，公司以「預防疾病，促進健康」的理念，擬訂健康政策，除了健促活動之外，還有各式社團，鼓勵全員踴躍參與，增進員工健康，光是運動類社團即高達18個，各廠區分別提供游泳池、網球場、籃球場、操場，或室內的桌球場、羽球場、韻律教室等不同設施，員工都可自由使用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法