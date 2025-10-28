美國是否陷衰退？經濟學家：就看這兩州來判定

美國經濟的命運將由加州與紐約決定。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國《商業內幕》（Business Insider）27日報導，美國政治上有一說，「俄亥俄如何，國家就如何」。對於經濟，現在可能是紐約與加州如何，美國經濟就是如何。

穆迪（Moody’s Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）說，他密切關注這兩個州的經濟走勢，尤其將這兩州視為是美國經濟的領頭羊。

數月以來，這位經濟學家一再警告美國瀕臨衰退。在8月他表示，美國站在衰退懸崖邊緣後，9月他更新預期，表示情況進一步惡化。

贊迪上週三發文指出，他認為許多州已陷入衰退，但強調紐約與加州處於「沒有進展」（treading water）類別。這兩州的命運可能最終決定整個美國經濟的命運。

贊迪之後告訴《商業內幕》，「加州與紐約正努力因應高關稅、高度限制性的移民政策，以及更廣泛的去全球化趨勢而造成的阻力；但透過投資激增與暴漲股價對富裕州消費支出的影響，這兩州正受惠於人工智慧（AI）的榮景」。

他也說，這兩州的經濟因大幅依賴全球化與不受限制的貿易，因此關稅政策可能造成逆風。他補充，儘管美國政府的停擺導致一些關鍵數據報告延後出爐，但他利用州級勞動力指標與調查數據持續進行分析。

他說，「我關注移民淨流量與總流量、地區聯準會調查、Equifax的家庭債務拖欠數據、房價以及商業房地產價值等所有資料」。他認為，科技產業的裁員可能對加州經濟成長構成威脅，但目前為止，這還沒有造成大問題，因為健康照護、教育等產業正增加就業機會。

贊迪說，「這兩州的成長面臨相當強力的逆風，但也有一些強力順風，而目前這兩種力量達到平衡」。

