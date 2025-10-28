中光電無人機年底出貨完畢，國防部新標案遞延至明年。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中光電（5371）今日舉行線上法人說明會，聚焦無人機業務的出貨、營收及新標案進展。公司表示，首波軍用標案3037台依規分8批出貨，截至目前已完成約7成出貨量，預計年底可全部出貨完畢。但前三季僅認列4批營收、約10億元，不到整體金額的一半，預計最後一批營收將於明年認列。

中光電指出，第三季無人機佔營收比重從第二季的12%下滑至5%，主要因營收認列時間差異所致。法人推估，尚未認列營收約25億元，將分別在第四季及明年第一季認列，預期可為中光電營運增添動能。

請繼續往下閱讀...

針對國防部規劃採購 48750架、共五款軍用與商規無人機的新標案，中光電指出，目前政府仍在研議細部規格，整體時程將遞延至明年上半年。旗下中央電機器人公司將依據自身技術優勢，評估參與具競爭力的項目，以提升投標成功率。

面對中國稀土出口管制議題，中光電強調，公司已提前備妥關鍵材料庫存，包括馬達與磁鐵等零組件，並採取多方分散採購與策略性備料，確保供應穩定，今年交貨不受影響，未來亦將持續降低原物料風險。

為應對未來需求，公司已啟動產能擴充計畫，新增固定翼（VTOL）專用產線，明年預計將月產能由目前1000台擴增至5000台。同時，中光電已與美國及日本客戶簽署合作備忘錄，預計日本客戶明年上半年可開始銷售；美國客戶則進入OEM合作細節協商階段。

中光電強調，無人機核心系統自製比重高，包括光學投載、遙控器、AI影像識別、飛控及導航系統；外購主要為電池、馬達及通訊模組。公司也不排除未來海外設廠的可能，但初期仍以台灣廠區為主要生產據點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法