中央在北市累積10處社宅、達2380戶

〔記者徐義平／台北報導〕快筆記起來！預計到2029年，國家住宅與都市更新中心在臺北市累積有10處社宅、約2380戶規模，若以現行內政部推動社宅20%當作「婚育宅」，推估北市將有近500戶、約476戶的婚育宅優先給新婚2年內，以及育有6歲以內的家庭抽籤。

國家住都中心指出，目前在臺北市規劃有10處中央社宅，其中松山區「延吉好室」、萬華區「萬華安居A、B」等3處已招租，興建中的則有萬華區「凌霄好室」以及今日舉辦動土典禮的文山區「保儀安居」，另外，已決標待開工的則有士林區「芝山安居」、南港區「光華好室」、大安區「黎孝好室A、B」，以及北投區「稻香安居」等5處，而待開工的5處中央社宅，預計在2029年將竣工。

2029年10處社宅可全數竣工

至於，今日舉辦動土典禮的「保儀安居」，基地座落臺北市保儀路上，原為國防部「保儀營區」，對面即為國立臺灣戲曲學院木柵校區，亦鄰近明道小學、木柵國中、景文高中及國立政治大學，周邊有木柵市場、木柵公園、道南河濱公園等。

該中央社宅預計興建1棟地上14層、地下3層建物，有220戶社宅並預計2029年竣工。最後，國家住都中心表示，將與臺北市政府攜手合作，在社宅留設托嬰中心、幼兒園及日照中心等社福設施。

