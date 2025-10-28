解缺工難題 勞動部推「旅宿業人力運用指引」助中高齡就業

面對超高齡社會及各行業的缺工壓力，勞動部積極推動「中高齡者及高齡者企業輔導服務」協助業者進行「中高齡者及高齡者職務再設計」。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕面對超高齡社會及各行業的缺工壓力，勞動部積極推動「中高齡者及高齡者企業輔導服務」，由產、官、學界組成企業諮詢輔導團，提供多面向專業諮詢與輔導，為協助企業進用中高齡勞工，勞動部除了已製作「中高齡者及高齡者人力運用指引」，最新的「旅宿業版」也已上架，更將自11月起，於北中南舉辦4場旅宿業說明會，協助業者聘用中高齡勞工，同時也幫忙有意投身旅宿業的勞工謀職。

勞動部為協助企業穩定留用並積極進用中高齡及高齡人力，由產、官、學界組成企業諮詢輔導團，提供人力資源、勞工安全衛生以及中高齡職務再設計等多面向專業諮詢與輔導，協助企業穩定僱用中高齡者及高齡者，打造友善職場。

勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長劉玉儀指出，為了協助企業僱用中高齡者及高齡者，勞動部補助企業進行職務再設計，113年已補助2257人，114年截至9月也核定補助了2415人，補助項目多數集中在就業輔具、工作設備跟機具，主要是補強中高齡與高齡者身體、體力上的負荷，例如因應視力減退的照明設備及放大鏡，耐力減退則可提供省力設備，如省力的台車、推車。

發展署在今年初已製作提供勞工的「中高齡者及高齡者職場指引手冊」、雇主的「中高齡者及高齡者人力運用指引」，後續更鎖定缺工產業，因應該行業的特性，單獨製作該行業的指引手冊，在今年中完成「批發零售業」指引後，特別製作「旅宿業」的指引已在今（28）日上網供業者、勞工下載（https://45plus.wda.gov.tw/News_eBook.aspx?n=55267&;sms=10655）。

劉玉儀指出，發展署除了最新發布的旅宿業人力運用指引，接下來從11月開始，更將在北、中、南、高雄舉辦4場說明會，分別針對業者與勞工，教導勞工投入行業前必須的準備、行業特性、薪資待遇等資訊，鼓勵中高齡者及高齡勞工投入職場；也輔導企業運用這一個指引，如何重新設計工作、使用政府提供的資源與補助，聘僱或留任中高齡勞工。

