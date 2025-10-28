和碩成立高雄亞灣基地 3年砸7億打造台灣第2研發中心

和碩長期深耕智慧製造與AIoT領域，此次於高雄成立亞灣數位轉型研訓基地，創造企業升級轉型的重要節點。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子製造服務大廠和碩（4938）今日在高雄舉辦「亞灣數位轉型研訓基地」開幕典禮，集團將以此作為南部智慧製造與AI創新的核心據點，持續推動技術研發、人才培育與國際合作，打造連結亞洲的智慧製造新典範。董事長童子賢致詞時表示，集團近年積極強化在台研發能量，預計3年內投入約7億元於亞灣設立集團在台灣的第2研發中心。

和碩長期深耕智慧製造與AIoT領域，此次於高雄成立亞灣數位轉型研訓基地，創造企業升級轉型的重要節點，同時落實「人才南向」的具體行動。基地以「數位轉型 × 人才培育 × 產業共創」為核心，規劃四大中心，期盼成為引領台灣數位轉型的重要基地。

根據和碩藍圖，此基地將成為集團南部研發中心，也是和碩台灣第二研發中心，整合南部人才與產業鏈資源，建構集團技術創新與研發協同的核心基地。此外，也將結合自有平台「PEGAAi」與數據分析能力，打造AI算力中心，協助南部業者提升AI模型效能，加速邊緣AI（Edge AI）與代理式AI（AI Agent）應用落地，推動智慧製造升級

和碩也預計在高雄設置智慧製造共創中心，建立AI、5G與自動化整合實證場域，促進南部新創企業與產業鏈協作，加速智慧製造創新應用推進，提升區域產業競爭力。並以「研發人才培訓基地」為定位，透過培訓暨成果展示中心規劃相關專業培訓課程與成果展示，促進產學研交流與技術分享。

和碩聯合科技董事長童子賢說，集團將聚焦南部產業AI化與智慧製造升級需求，同步推進5G與自動化應用技術的研發。結合數據分析與AI技術，協助企業加速智慧轉型，打造兼具研發、實證、培訓與應用展示功能的創新基地。同時，和碩也將以高雄為據點，深化東南亞市場，推動研發成果輸出，打造亞洲智慧製造品牌新典範。

經濟部次長何晉滄提到，為落實「均衡台灣」政策，經濟部從4年前開始透過亞灣方案與高雄市政府攜手合作，共計投入新台幣145億元的政策資源，促進5G、AI、IoT等高科技產業南向發展，共同打造高雄亞灣成為國際智慧科技研發聚落，促進南北產業平衡發展。目前促成了共計28家資通訊大廠落地投入研發，帶動在地投資313億元，培育AI相關科技人才6032人次，並創造產值提升636億元。

高雄市長陳其邁強調，高雄擁有深厚的工業基礎，也不斷地積極推動智慧科技及淨零雙軸轉型。現在已擁有完整的產業生態系與獨特的場域優勢，更是全台第一個發展主權AI平台的城市，感謝中央持續投入相關資源，投入資源吸引國際企業將最先進的技術及人才帶到高雄，共同打造台灣的Mega AI生態圈。

陳其邁提到，自去年起，和碩就積極與市府洽談進駐事宜，最終選定亞灣設置研訓基地，這不僅是企業投資，更是看好高雄產業升級、人才扎根與智慧城市發展。和碩長期在通訊、消費電子與AIoT等領域深耕，不只是把製造做到極致，更把系統與軟硬整合做出深度，累積一套將智慧製造真正「跑起來」的能力，亞灣研訓基地也將是和碩在高雄重要的新南向發展營運據點。

