英業達集團強化越南製造 英華達砸17億擴充產能

伺服器主板龍頭廠英業達積極強化海外產能布局。

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）積極強化海外產能布局，並在AI伺服器領域展現訂單成長動能。管理層今天表示，旗下英華達將對越南子公司進行現金增資6000萬美元（約新台幣18.3億元），並啟動自地委建廠房及附屬設備工程，總預算不超過5622萬美元（約新台幣17.2億元）。

英業達表示，此次擴產是使用集團自有資金，目的在於長期股權投資與業務擴展，雖英華達個體財報營運資金為負，但營運活動現金流充足且獲利穩定。截至目前，英華達對越南廠持股70.59%，英業達持股達29.41%，新產能工期至少需三個季度以上，預計2026年下半年啟用，越南可望成為英華達智慧裝置客戶的重要供應據點之一。

在AI伺服器領域方面，英業達正於美國華盛頓特區的輝達（NVIDIA）GTC大會上，展出為客戶打造的GB300 AI伺服器機櫃，目前在手訂單相當充沛。管理層更注意到原廠委託設計製造（ODM）專案當中，晶片大廠皆較為青睞寬版的機櫃風格，隨著客戶需求加速推升，有望帶動集團營運表現進一步走強。

