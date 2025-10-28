自由電子報
新光三越DIAMOND TOWERS週年慶搶攻普發萬元商機 名品最高回饋超越國外免稅價

2025/10/28 16:12

新光三越DIAMOND TOWERS週年慶預計11月6日登場。（記者卓怡君攝）新光三越DIAMOND TOWERS週年慶預計11月6日登場。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕百貨週年慶一波接一波，新光三越DIAMOND TOWERS週年慶預計11月6日登場，為期18天的週年慶檔期預計業績目標為2.8億元，年增3.5%，新光三越指出，截至目前為止，第一波與第一波的週年慶表現大致符合預期，針對政府即將啟動的「普發萬元」政策，新光三越樂見其成，期盼藉此進一步帶動民眾消費意願，活絡整體市場景氣，同時也將持續透過多元商品與服務體驗，放大消費者手中萬元價值。

新光三越指出，DIAMOND TOWERS週年慶自11月6日至11月23日為期18天，首14日推出化妝品單筆滿2000元送2000點、全館累計滿5000元送5000點，再加碼首七日skm pay限定名品／大家電／法雅客單筆刷1萬送萬點，同步結合11大指定銀行滿額回饋，讓購物回饋再升級。

為了刺激精品消費，週年慶期間再祭出首七日skm pay獨享名品單筆刷1萬送萬點，購買指定名品搭配指定銀行消費最高享13.5%回饋，回饋幅度甚至可超越國外免稅價格，免出國即可入手夢幻名品。

