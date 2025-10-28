綠委疑淘寶、拼多多不落地台灣恐引消費糾紛 卓榮泰：研究要求「限期落地」

行政院長卓榮泰答詢。（記者劉信德攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對近日非洲豬瘟恐因境外商品入侵本國之議題，綠營民代質疑可能與中國淘寶等電商平台輸入有關。民進黨立委吳秉叡今在立法院質詢行政院長卓榮泰，強調放任淘寶、拼多多這一類的電商只停供平台，卻不來台灣落地，若商品有問題消費者恐求償無門；對此，卓榮泰表示，他會要求經濟部和數發部研究如何讓淘寶和拼多多「限期落地」，如果限期不落地登記、不納入管制的話，將要求這些平台下架。

吳秉叡表示，如果放任淘寶、拼多多這一類的電商不來台灣落地，但拼命寄小包裹進來，消費者如果發生要求償的狀況，依照目前的法律，消費者只能去中國告經銷商，但中國這種大型的這種網購，中國的法院會理你嗎？

財政部長莊翠雲表示，在跨境電子勞務的部分做稅籍登記已經非常明確。但吳秉叡反駁指，那個只是服務。莊坦言，貨物的部分確實沒有在台灣這邊登記，它是因為貨物進來，是一個平台，這部分可以看看再跟經濟部會後聯繫怎麼處理。

吳秉叡指出，消費者保護法第九條內容表示，「輸入商品為服務之企業經營者，視為該商品是設計生產製造者或服務之提供者，負本條第七條之責任」，就是要負連帶損害賠償的責任，政府如果硬要去給它切割成，淘寶、拼多多是平台服務，不是商品的輸入者，這他不能接受。

卓榮泰表示，目前最緊急的就是豬瘟，所以我們會在前面和之後的查緝，同時要求經濟部和數發部研究如何要淘寶和拼多多「限期落地」，它如果限期不落地登記、不納入管制的話，這個平台，數發部要要求讓它下架，讓它沒有辦法再做同樣的行為，會盡快來完成。

