長照基金累計撥入6197億 房地合一稅成最大財源

根據財政部統計，自2017年至2025年9月，長照基金累計撥入6197億元，房地合一稅成為最大財源。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕隨人口高齡化帶動長照需求，政府於2017年設置長照基金，基金稅收來源涵蓋房地合一稅、遺贈稅、菸稅及菸捐。財政部表示，自2017年至2025年9月止，累計撥入長照樭金6197億元，其中房地合一稅自2022年起躍居最大來源，2024年更占近3分之2，2025年恐不易突破前高，但預估亦逾6成，長照的稅收來源以房地合一稅為大宗的態勢確立，受房市景氣的影響加深。

財政部指出，居長照第2大稅源的菸稅及菸捐，因健康意識抬頭，消費行為轉變與菸品替代效應，占比逐年下滑，但2024年尚在2成左右。而遺產與贈與稅因適用累進稅率15%及20%的高資產案件挹注，對基金財務形成重要支撐，2020至2024年所占比重約15%~18%，以台北市貢獻最多，撥入長照的金額波動性頗大，則普遍見諸各縣市。

財政部表示，2017至2024年撥入長照基金的5項稅捐合計實徵數均優於預算數，不過，今年前9月菸稅及菸捐呈低幅波動，贈與稅在基期墊高下，達成率有轉緩之勢，但三者均有機會達成全年預算目標；遺產稅則受惠於鉅額稅款入帳，已提前達成預算數；至於房地合一稅，因房市交易轉淡，達標難度升高。整體而言，今年達成年度預算的展望正向，但達成率可能是基金設置以來最低。

