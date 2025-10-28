自由電子報
聯邦投信11月3日起募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」

2025/10/28 15:43

聯邦投信今日舉辦「聯邦日本收益成長多重資產基金」投資講座，總經理莊雅晴（右二）表示，11月3日至7日開始募集。（記者張慧雯攝）聯邦投信今日舉辦「聯邦日本收益成長多重資產基金」投資講座，總經理莊雅晴（右二）表示，11月3日至7日開始募集。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕聯邦投信今日舉辦「聯邦日本收益成長多重資產基金」投資講座，總經理莊雅晴表示，11月3日至7日開始募集，提供新台幣、日圓與美元三種幣別，並設有季配息機制，基金風險報酬等級為RR3，適合追求穩健收益與多元配置的投資人。

聯邦投信董事長涂洪茂指出，聯邦投信為聯邦銀（2838）旗下子公司，今年4月市場情緒低迷之際推出「聯邦台灣精彩50ETF」，自3月31日成立起至9月底上漲逾36.41%，更成立「聯邦私募股權股份有限公司」，成為少數設有私募股權轉投資平台的投信業者之一，截至去年底已成功發行兩檔私募股權基金，資產管理規模達26.3億元。

莊雅晴表示，日本經濟已走出過去失落的30年，未來預期將迎向經濟的正向循環。此次聯邦投信推出「聯邦日本收益成長多重資產基金」，此基金的設計理念在希望能為投資人掌握日本投資機會的前提下，並能夠兼顧息收與資本利得空間，並為投資人控制風險，特別設計為多重資產型；除日本股票外，特別納入日本REITs與日企美元債，希望讓投資人透過本基金來當日本公司的股東、房東與債主。

基金經理人王棋正表示，基金由聯邦投信投資團隊與海外在地專業團隊顧問組成黃金三角，特別聘任日本第一大壽險日本生命旗下的日生資產管理（Nissay Asset Management），為基金提供日本股票的在地洞察，同時也聘任德意志資產管理（DWS RREEF），RREEF具備超過50年REITs投資經驗，績效獲得多個機構投資人肯定，可協助基金掌握日本REITs的投資機會。

