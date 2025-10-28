智原：斬獲4奈米AI ASIC新案 2.5D及3D先進封裝成功打入北美客戶

智原今日召開線上法說會。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠智原（3035）今日召開法說會，公布第三季合併營收32.4億元，季減28%，年增12%，毛利率為33.2%，歸屬於母公司業主之淨利為1.5億元，每股盈餘為0.58元，智原表示，第四季整體營收將回檔，但全年營收仍可望締造歷史新高，公司已順利斬獲4奈米AI ASIC新案。2.5D及3D先進封裝也成功打入北美客戶。

回顧第三季，智原第三季合併營收為32.4億元，季減28%，年增12%。從產品結構來看，IP營收達4.1億元，季增幅度達43%，較去年同期歷史高點微幅減少7%。NRE（委託設計）收入攀升至4.9億元，季增19%，然因客戶調整立案時程以致增幅未達預期，年減24%；量產營收較上季減少39%，為23.3億元，年增30%。

智原表示，公司持續深化先進製程及先進封裝兩大引擎並取得突破性進展，不僅成功拿下4奈米AI ASIC新案，更憑藉著先進封裝量產成功的實績，獲得來自北美客戶的2.5D及3D先進封裝新案，顯示區域性市場多元化策略取得成效。在晶圓代工策略方面，智原在先進製程上採取多源代工策略 （Multiple Foundry Strategy）並與四大國際晶圓代工夥伴建立策略合作關係，目前已完整掌握各合作伙伴之製程設計套件（Process Design Kit, PDK），並正式啟用設計平台承接客戶專案，此項佈局不僅滿足客戶分散地緣風險的需求，更在近期半導體供應鏈重組浪潮中凸顯戰略價值。

展望未來，智原指出，儘管第四季整體營收預期將迎來短期回檔，全年營收仍可望締造歷史新高。面對國際市場變化，智原的多源代工策略提供了供應鏈韌性，以降低單一供應商風險及地緣政治影響，同時，透過調配不同代工夥伴的製程優勢與產能配置，可以提升先進封裝與異質整合的靈活性，實現最佳技術搭配，更重要的是能滿足政策合規與在地化生產要求。中長期而言，隨著先進製程及先進封裝設計案的累積，加上全球化製造與封裝網絡佈局，將有助於公司提升整體解決方案的附加價值，鞏固市場競爭優勢。

