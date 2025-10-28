一夜之間變乞丐 ? 南韓民眾懼怕「這件事」 狂買美股、黃金做避險

川普要求韓國提供3500億美元投資款，引發韓國資本外逃。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕一項價值3500億美元（約新台幣10.7兆元）的對美投資承諾，正在韓國引發日益加劇的資本外流。《彭博》報導，韓國散戶擔心韓美雙方的投資協議將侵蝕韓國資產價值，憂心自己會「一夜之間變乞丐」，因而猛買美元計價的股債股和黃金，將韓元貶值推向了頂峰。

數據顯示，過去3個月，韓元貶值超3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一。根據韓國證券存管所資料，韓國投資人持有的美國股票與債券部位已達1840億美元（約新台幣5.6兆元），創歷史新高。

韓國央行行長李昌鏞表示，投資者搶購海外資產的行為正對韓元構成明顯壓力，並增加了央行管理匯率波動的難度。對此，高盛最新報告稱，韓國散戶資金外流是韓元落後其他亞洲貨幣的最大推手。

據報導，這種恐慌情緒已在韓國散戶中迅速蔓延，在不想「持有韓元等於坐等貶值」的想法下，許多人轉向美元資產。其中，一名首爾32歲上班族金智妍，最近把能動用的資金全數轉入美股與黃金，因為她擔心「韓元快變成衛生紙了」。而她的焦慮，正反映出現今數以百萬計的韓國散戶心情。

另一25歲韓國上班族樸俊元稱，韓國經濟陷入困境，對於韓國股市反彈也並不滿意，「現在投資韓元計價資產就像投資資產貶值」。因此，在這種情況下，投資美國正是保護自己免受通膨影響的唯一途徑，感覺自己正在管理風險。

韓國最大券商之一未來資產證券公司（Mirae Asset Securities Co.）私人財富管理部門負責人金華中（Kim Hwa-Joong）表示，散戶投資者強烈意識到，如果他們持有韓元而不採取任何行動，就會「一夜之間變成乞丐」。

《彭博》指出，繼日本承諾以5500億美元（約新台幣16.8兆元）投資換取美國的關稅減免，韓國也作出3500億美元的對美投資承諾，以換取美國降低韓國進口商品關稅，但此協議細節仍未明朗，特別是巨額資金的用途與風險分攤方式。

分析師指出，儘管首爾股市表現亮眼，其KOSPI指數今年上漲近70%，成為全球表現最佳市場之一，且SK海力士等AI概念股市值翻倍，但韓國國內投資人卻普遍無感，其韓美協議細節懸而未決及對韓國經濟擔憂，正是焦慮核心。

專家指出，韓國的經濟前景不如其股市看起來繁榮。根據韓國政府估計，今年韓國經濟成長率僅0.9%，創新冠疫情以來最低點，主要是不斷上升的家庭債務和房地產泡沫跡象限制了韓國央行透過降息來刺激經濟成長的能力。

10月23日，韓國央行連續第三次維持利率不變。

數據顯示，今年下半年迄今，外國投資者已向韓國股市投入約130億美元（約新台幣3979億元），但韓國散戶投資者的流出，遠遠抵消了這筆投資額。

