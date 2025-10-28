別再誤會！勞退月領不是年金 錢領完就沒了

勞退與勞保雖同樣是為退休生活設計的制度，但性質與保障方式完全不同。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工A即將滿60歲，聽聞年滿60歲即可請領新制勞工退休金（勞退），且工作年資若是滿15年以上者，還可選擇一次領或月領。勞工A好奇，若選擇勞工退休金月領，是不是跟勞保老年年金一樣，可以一直領到老死呢？

答案是不可以的。許多民眾常將「勞工退休金」與「勞保老年給付」混為一談，甚至以為2者是同一筆錢。其實，這2者在制度性質與領取條件、期間上都有明顯差異。

新制勞工退休金是依「勞工退休金條例」設立的制度，由雇主每月提撥6%（勞工可自願再提撥），存入勞工個人專戶，屬於個人帳戶制、確定提撥制，用來保障勞工退休後的生活；而勞保老年給付則是依《勞工保險條例》辦理的社會保險制度，屬於確定給付制，受僱勞工、無一定雇主或自營作業者等，只要依法繳納保費，就能在符合條件後請領。



請領條件方面，新制勞工退休金只要勞工年滿60歲後，即可申請領取個人專戶內的本金與收益，不論是否離職；而勞保老年給付則必須在離職退保後，且符合一定年齡與保險年資條件，才能向勞保局提出申請。

此外，2者月領期間也不同。可以領到老死的是勞保老年年金，只要勞工符合請領資格並持續存活，勞保局就會每月發放年金，直到死亡或喪失資格為止；而勞工退休金月領，只是將個人專戶內的金額分期領出，一旦帳戶內的錢領完，就不再發放，因此並非終身月退金。

「勞工退休金」與「勞保老年給付」雖同樣是為勞工退休生活設計的制度，但性質與保障方式完全不同，勞工朋友在規劃退休時，應充分了解兩者差異，才能更妥善規劃自己的退休金，讓退休生活更安心。

