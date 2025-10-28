外媒點4理由值得持有台積電十幾年 驚人漲幅、年均成長數據曝

在人工智慧市場大量需求下，台積電獲利方式愈來愈依靠先進製程；股價其實不算過高；加上業績穩健；也是高配息股票，現在仍是投資台積電好時機。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電股價持續創高，在過去十年中上漲1257%，平均年增長率 （AAGR） 接近30%，足以讓1萬美元的投資變成13萬5729美元。外媒報導，在人工智慧市場大量需求下，台積電獲利方式愈來愈依靠先進製程；股價其實不算過高；加上業績穩健；也是高配息股票，現在仍是投資台積電的好時機，持有台積電十幾年也值得考慮。

台積電晶片業務有著誘人的投資前景。雖然大多數半導體公司只設計晶片，但台積電是少數真正生產晶片的公司之一，而且它也是全球最大的晶片製造商，近期在全球半導體製造領域佔據68%的市場佔額。在先進處理器方面，市佔率約為90%。

台積電盈利方式的研究報告揭示了該公司正在越來越多地生產晶體管尺寸越來越小的晶片，這些晶片的能效更高、速度更快。由於這些晶片被用於人工智慧（AI）、智慧型手機和資料中心，因此需求量很大。像台積電這樣的公司前景看起來也相當光明。

台積電另一個優勢是，相互競爭的半導體設計公司正忙於競相提供速度最快、效率最高的晶片，台積電從中受益，它也可能獲得新客戶。

除此之外，台積電的股價其實也不算過高。近期預期本益比為24.5倍，略高於5年平均值20.2倍，但考慮到該公司正處於良好的成長勢頭，這兩個數字都還算合理。

台積電第3季業績穩健，營收年增30%，淨利成長39%。同樣令人印象深刻的是，淨利潤率高達45.7%。

台積電也是一檔高配息股，近期股息殖利率為1.16%。這看起來可能不多，但值得注意的是，該股的成長速度相當快，過去5年年平均成長率高達13%。

有些投資者對台積電的擔憂之一是該公司總部位於台灣，容易受到中國的影響。但台積電最近一直在投資位於美國的製造工廠，有助於其規避部分關稅壓力。

現在是投資台積電的好時機嗎？外媒The Motley Fooll認為，股市變幻莫測，所以沒有明確的答案。但如果打算持有該股多年，甚至幾十年，那麼以目前的股價來看，還是值得考慮。

