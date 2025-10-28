普發萬元「放大」 LINE Bank收款加碼3萬9900元抽現金

普發現金上路，LINE Bank（28）日宣布，顧客設定「入帳」到LINE Bank收款，可參加「全民同享」今現金抽獎活動。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北電視台〕普發現金上路，全民皆可領萬元。 LINE銀行（28）日宣布，客戶設定「登記入帳」到LINE銀行收款，加碼祭出「全民同享」現金抽獎活動，民眾把收到的普發一萬新台幣「放大」為39900元；新戶共有多次抽獎機會。

LINE Bank指出，10月28日起至12月31日止，凡設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶（不限新、舊戶）且成功入帳，就能獲得1次新台幣39900元現金抽獎機會，如為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次新台幣39900元現金抽獎機會。

LINE Bank行動銀行提供每月最高50次跨行轉帳免手續費，每月ATM提領免手續費享最高8次。

普發萬元登記入帳到LINE Bank後，推薦想要儲蓄的民眾，使用新台幣活存「口袋帳戶」，無門檻、無任務即享1.5%利率；若刷快點卡消費，每週滿額最高賺LINE POINTS或現金回饋4%；若想用做投資、理財，綁定證券交割帳戶即可輕鬆處理交割、預約存股，也可「全面0手續費」申購基金/新募集ETF。

