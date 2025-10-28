台中再等等！Costco今年底前將連開7家新分店 地點揭曉了

市場盛傳，好市多（Costco）台中第3間分店將落腳海線。圖為好市多北台中店。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國零售巨頭好市多（Costco）持續擴張，計劃在2026會計年度（2025年9月到2026年8月）於全球開設35家分店，而市場盛傳，Costco將在台中開設第3間分店將落腳海線，引發熱議，台中經發局曾對此表示，Costco針對投資計畫與選址尚評估中，相關資訊以業者公布為主。而根據Costco最新揭曉的新分店開設資訊，Costco將在2025年11月至12月，一口氣開設7家新分店，分別位於美國、加拿大和法國，還沒有台中的身影。

Costco公布，將在2025年11月開幕的這5家分店分別位於：美國伊利諾州約克維爾市（Yorkville, IL）、加拿大曼尼托巴省溫尼伯市（Winnipeg, MB）、加拿大BC省溫哥華（Vancouver, BC）的商業中心（Business Center）、法國米盧斯市（Mulhouse, FR）、美國蒙大拿州卡利斯佩爾市（Kalispell, MT）。

請繼續往下閱讀...

至於將在2025年12月開幕的2家分店，分別是加拿大魁北克省魁北克市（Quebec City, QC）的商業中心，以及加拿大安大略省東格威林伯里（East Gwillimbury, ON）的商業中心。

Costco的商業中心有別於一般倉儲賣場（Warehouse）店型，其服務對象主要是中小企業、辦公室、餐飲業者、零售商等「大宗採購客戶」，不過一般會員也可以自由進入商業中心購買。

儘管Costco最新公布的新分店開設資訊，還沒有看到台中的身影，不過Costco台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉2025年8月初曾表示，展店一直是Costco的目標，會持續尋找並評估合適的地點，在店址開發與選址過程中，Costco全力配合政府各相關機關，依法辦理各項程序。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法