yes123：Z世代職場菜鳥平均求職81天 通過試用也難加薪

yes123求職網公布「Z世代職場菜鳥企業評價調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕各行業頻喊缺工，但根據yes123求職網調查，今年畢業或退伍的新鮮人平均花81天才找到正職工作，進入公司後還得花約1.7個月適應環境，且近7成的公司「試用期」達3個月，約6成受訪者雖通過試用期，但逾半未獲加薪。

yes123求職網今（28）日公布「Z世代職場菜鳥企業評價調查」，今年畢業的新鮮人，多數順利進入職場，對自己的表現給出平均71.7分，自認「虛心求教、不遲到請假、使命必達」是最大優點。不過，企業端卻給出不同觀點，評價新人的工作能力僅61.4分，態度更低至54.7分，形容是「能力及格、態度被當」。

請繼續往下閱讀...

根據調查，新人最滿意「虛心求教」（61.4%）、「不遲到早退、不請假」（54.1%）與「使命必達」（46.5%），展現出積極學習與負責任態度。不過，他們也坦言仍有待加強的地方，包括「粗心不仔細」（35.5%）、「不會多想多做」（31.6%）及「動作太慢」（30.5%）等問題。

至於企業端眼中的職場菜鳥，yes123調查顯示，最在意的錄用條件依序為「學習意願」（71.5%）、「抗壓性」（70.3%）與「責任感」（68.6%），顯示態度仍是企業評價的首要指標。平均給新人的適應期為2.4個月，但3個月內離職比例仍高達35%，顯示新人「撐不過試用期」的情況仍常見。

不論現在的表現好不好，菜鳥們勢必都要歷經一段「職場陣痛期」。本次調查顯示，如果目前仍在職中，有超過7成受訪者表示，「曾經」遭遇過來自同事或上司的「職場霸凌」，但其中僅有26.6%「曾經因此反擊」！

yes123求職網發言人楊宗斌提醒，新人要先「做好」再「做滿」，至少任職一年，避免被貼上「不穩定」標籤。他也指出，雇主應完善職前訓練與溝通管道，讓Z世代菜鳥有更多發揮空間，而非僅以「吃苦當吃補」的老話來要求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法