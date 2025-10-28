馬斯克推「右傾版維基」Grokipedia遭抓包錯誤百出

全球首富馬斯克（圖）推出AI百科「Grokipedia」，挑戰維基百科的意味濃厚。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）27日推出AI線上百科「Grokipedia」，標榜為比維基百科（Wikipedia）更少偏見的替代品。但《華盛頓郵報》報導，該網站不僅內容右傾，更錯誤百出、公然抄襲，甚至為馬斯克本人創建了一個充滿「光榮、願景」詞彙的吹捧式條目，淪為個人宣傳機器。

Grokipedia在內容上呈現顯著右傾立場，例如對「性別」採生理二元論定義，與維基百科的多元觀點大相逕庭。據報導，網站內容錯誤百出，在其關於馬斯克本人的條目中，竟包含一項關於俄亥俄州州長候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）的錯誤資訊，並引用了兩篇根本未提及此人的BBC與半島電視台文章作為佐證。

維基創辦人打臉：AI還不夠格寫百科

馬斯克近年頻頻指控維基百科存在自由派偏見，因而催生Grokipedia。對此，維基百科共同創辦人威爾斯（Jimmy Wales）早已打臉，直言AI語言模型「還不夠好到能寫百科」，並預言「將會有很多錯誤」。

名為百科實為個人宣傳機器

Grokipedia對馬斯克本人的描述，與維基百科的客觀條目，形成了諷刺對比。網站對其推動AI的描述充滿溢美之詞，稱其「強調透過追求真理來實現AI安全，而非過度監管」，並引用馬斯克自家公司xAI的網站來佐證此觀點。

相較於維基百科客觀的「榮譽」（Accolades）欄位，Grokipedia則以一個名為「認可與長期願景」（Recognition and Long-Term Vision）的章節作結，大肆闡述其「優先保護人類意識免於生存威脅」的宏大信念。

報導指出，Grokipedia的文章似乎源於其在社群平台X上的Grok聊天機器人，這也使其極易受到該機器人過去曾犯下的各種離譜錯誤的影響，包括散播陰謀論、發表反猶太言論等。

New: Elon Musk appears to have just launched Grokipedia, an AI-powered rival to Wikipedia. Story to come. pic.twitter.com/7cjtmYur1A — Will Oremus （@WillOremus） October 27, 2025

