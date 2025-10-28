買賣移轉掉2成 繼承與贈與前9月呈年增

今年前9月全國買賣移轉棟數不到20萬棟。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣不振，尤其今年前9月全國四大類移轉棟數中，買賣移轉棟數、拍賣移轉棟數相較去年同期明顯衰退、年跌幅落在2成上下，反觀繼承、贈與等移轉棟數則持續增長、年增幅各約3.7%、1.4%。

根據內政部統計月報最新發布，今年前9月全國買賣移轉棟數不到20萬棟、約19.49萬棟、對比去年同期的24.16萬棟、年減幅約19.45%，拍賣移轉為2928棟、年減幅約21.3%；而前9月全國繼承、贈與移轉棟數分別約5.91萬餘棟、4.11萬餘棟。

其中今年前9月繼承、贈與移轉棟數合計占整體移轉棟數比重近3成，至於，買賣移轉棟數的占比則不到6成、約57.5%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房市處於修正期，尤其嚴管房貸業務，所以不但正常買賣不振，連法拍都因為債權估值過高而呈現衰退。值得注意的是，銀行逾放居高不下，為了透過法拍進行市場價格探底的機率大增，將成為未來合理價格支撐的指標。

房市處於修正期

房市冷買氣差，但法拍案件數量並未因此而增加。寬頻房訊認為，因法拍物件選擇少加上目前貸款不易，也讓許多投資人卻步；以法拍市場現況來看，除了從事代墊款業務的銀行減少，估價金額與可貸成數降低，也讓許多有意願的民眾選擇在較後面的拍次進場，造成拍賣移轉棟數衰退。

