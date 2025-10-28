中國稀土武器化踢鐵板！美日簽署協議反制 打造「民主供應鏈」

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制中國將稀土「武器化」，美國與日本28日正式簽署一項旨在「確保」關鍵礦物與稀土供應的協議，強力鞏固「民主供應鏈」。根據法新社報導，正在東京訪問的美國總統川普，與日本首相高市早苗共同簽署了此份協議，象徵美日同盟正從軍事安全，進一步深化至關鍵的經濟安全領域。

這項協議的簽署，正值美中關係因貿易與科技戰而持續緊張之際。北京本月稍早宣布，將對稀土產業實施全面的出口管制，此舉被視為意圖利用其在全球稀土加工領域的近乎壟斷地位，來「掐喉」西方的國防與高科技產業。川普隨即威脅，將對中國進口商品加徵100%的報復性關稅。

美日聯手填補缺口 鎖定磁鐵、電池

根據白宮發布的聲明，美日協議的目標在於「協助兩國達成關鍵礦物與稀土供應鏈的韌性與安全」。聲明指出，美日將「共同識別感興趣的計畫，以解決關鍵礦物與稀土供應鏈中的缺口」，其範圍涵蓋了永久磁鐵、電池、催化劑與光學材料等衍生性產品。兩國「打算動員政府與私部門的支持」，透過政策、貿易措施與協同投資來達成目標。

打造民主供應鏈 串聯馬、泰、澳洲

報導指出，華府正積極奔走，以多樣化其關鍵礦物的供應來源，降低對中國的依賴。在最近幾天，美國已與馬來西亞、泰國與澳洲，簽署了類似的稀土相關協議。這些礦物是生產絕大多數電子產品、電動車與軍事裝備所不可或缺的原料。

日本本身已知擁有豐富的稀土礦藏，但其中大部分位於深海，開採技術與成本仍是巨大挑戰。此次與美國的協議，將有助於共同開發相關技術，為擺脫對中依賴提供長期解決方案。

