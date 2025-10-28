焦點股》環宇-KY︰政策扶植矽光子 衝上漲停

矽光子概念股發威，環宇-KY衝上漲停。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到政府扶持矽光子產業、籌組國家隊，今日矽光子概念股持續大漲，其中，砷化鎵廠環宇-KY（4991）在股價整理近1個月後，今日直衝漲停162.5元，截至11:15分為止，成交量超過1.65萬張、漲停委買張數約820張。

環宇-KY過去以RF（射頻元件）為主要產品，在資料中心與AI建置需求增溫下，PD（光偵測器）產品受惠於400G、800G光模組需求，銷量持續上升，同時，連續光波雷射（CW Laser）也應用在矽光產品，法人看好第四季起量產出貨，有望挹注營收增長。

觀察環宇-KY9月營收已超過2億元、月增達13.43%，連續兩個月呈現月對月正成長，今年1-9月營收年增率達18%，且第二季虧轉盈，每股稅後盈餘（EPS）0.12元；法人分析，昨日外資與主力呈現小幅買超，不過，由於大盤指數處於高檔，震盪加劇，投資人逢高進場仍需多小心。

