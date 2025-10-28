台灣蔬果前5大供應國揭曉！中國被超越了

目前美國是台灣最大蔬果供應國，其次是越南、中國、紐西蘭（13.5%）、日本（11.2%）。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣財政部資料顯示，截至2025年9月底，越南出口蔬果至台灣量達14萬4340公噸、金額約1.59億美元（約新台幣48億元），一舉超越中國成為台灣第2大蔬果供應國。根據排名，目前美國是台灣最大蔬果供應國，其次是越南、中國、紐西蘭（13.5%）、日本（11.2%）。

韓媒《insidevina》報導，截至2025年9月底，台灣進口越南蔬果約14萬4340公噸、金額約1.59億美元。雖與去年同期相比，越南對台蔬果出口量僅微幅成長2.3%，但在台灣蔬果進口市場佔有率擴大至14.6%，超越中國，成為台灣第2大蔬果供應國。

同一時期，台灣自中國進口的蔬果量為13萬1000公噸，進口金額為1.505億美元（約新台幣46億元），分別成長9.4%和1%。

目前，美國是台灣最大的蔬果供應國，占台灣蔬果進口金額約25.6%，其次是越南、中國、紐西蘭和日本。

截至9月底，越南對台蔬果的平均出口價格約為每公噸1100美元（約新台幣3.3萬元），低於中國的每公噸1150美元（約新台幣3.5萬元），且遠低於美國和紐西蘭的價格。

越南水果蔬菜協會（Vinafruit）表示，越南在台灣5大蔬果供應國中的地位擴大，得益於地理鄰近性、價格競爭力以及香蕉、鳳梨、芒果和火龍果等多樣化品項的影響。

然而，協會指出，越南對台出口的主要仍是新鮮蔬果，導致平均出口價格相對較低。但近年來，越南企業在包裝、冷藏保存等後處理技術方面投入更多，提升了品質和品牌形象。例如，冷凍榴槤、鳳梨罐頭和乾芒果等產品在當地市場獲得了良好反響。

協會和出口業界預計，若未來能在加工產品方面加強品質一致性和品牌投資，越南對台蔬果的出口將持續增長。

