12年來不買黃金 ! 傳「這國央行」將重啟購金 黃金市場添新柴火

韓國央行已經12年未購買黃金，近日傳出可能考慮重新購買黃金。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕當全球央行掀起一波「黃金購買潮」以強化儲備，唯有韓國央行獨自選擇停下腳步，至今已12年未買入黃金。但近日，南韓央行卻改口，將密切關注市場，以決定購買黃金的時機和規模，計劃「從中長期角度考慮」增持黃金。

專家指出，如果韓國央行最終加入購金行列，將意味著另一個主要經濟體對其儲備策略進行重新評估，這可能為近期疲軟的黃金市場重添一把火。

據報導，今年黃金價格強力攀升，屢屢突破新價位，南韓立法者因而質疑南韓央行，是否錯過這波黃金上漲的浪潮，同時也批評對金價上漲的不作為。對此，該行長李昌鏞明確表示，「短期內沒有增持黃金的計劃」。

韓媒指出，南韓央行對購買黃金採取「觀望模式」，主要理由有3點，包括風險資產報酬更勝黃金、外匯準備呈現下降趨勢以及過往購金經驗留有陰影。

過去十年間，風險性資產（如股票）報酬遠勝黃金。例如，標普500指數從2013底約1848點攀升至2023底約4769點，而同期國際金價從每盎司1205美元升至約2062美元，漲幅只有71%。

另外，韓國央行外匯儲備於2021年10月達高峰約4692億美元（約新台幣14.03兆元），但至去年底降至約4200億美元（約新台幣12.86兆元）。南韓央行認為，外匯準備呈現下降趨勢，在儲備規模未成長的情況下，「是否新增黃金」的背景尚不充足。

另外，南韓央行過往的購金經驗留有陰影。2000年代初（2000年）的國際金價約在每盎司270至280美元左右，至2011年9月飆升至每盎司1900美元以上的歷史新高，而韓國央行於2011–2013年間共購約90噸黃金，但到了2015年曾跌至約1100美元，直到2020年才重返高點。這段黃金跌價經驗，促使該行對購金採取較為謹慎的態度。

因此，韓國央行上一次增加黃金儲備是在2013年，此後其黃金持有量一直停滯不前。

根據 World Gold Council（WGC）25 日公布的資料，截至 8 月，韓國央行黃金持有量維持在104.4噸，在世界央行中排名第39位。若將International Monetary Fund（第 3）與 European Central Bank（第13）計入，排名甚至降至第41位。

