急著用冰箱別在Costco買！美媒曝光背後原因

Costco以販售多元商品聞名，而且對會員常常提供相當優惠的價格。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕如果不幸碰上冰箱壞掉的情況，任何人都知道儘快換一台新的有多重要。但如果你是美式賣場好市多（Costco）的會員，可能會想趁機用優惠價買台新冰箱，但根據過去美國其他Costco顧客的經驗，若急著用冰箱，最好另尋他處。

美國媒體《The Takeout》報導，Costco以販售多元商品聞名，而且對會員常常提供相當優惠的價格。不過在冰箱這件事上，Costco有時可能無法即時送到貨。一些先前在 Costco 購買冰箱的顧客表示，他們等了長達7週才收到貨，期間只好不斷外食，最終花費遠超預期。

至於Costco在美國冰箱配送速度緩慢的原因之一，是因為商品並非最近的 Costco 倉庫出貨，通常會從 Costco 物流中心或供應商的配送中心寄出。此外，實際負責運送與安裝的人員，也可能不是 Costco的員工 ，而是委外給第三方公司。所以如果冰箱安裝後發現有問題，也別指望 Costco 能立刻派人處理。

再來，Costco 雖然販售冰箱，但這些產品並不像「科克蘭」（Kirkland Signature）那樣是自有品牌製造。它販售的是 GE、Whirlpool、LG 等其他品牌的冰箱。一旦出問題，這些品牌與 Costco 之間可能會互相推責，讓顧客不知該找誰修。根據網友評論，在Costco買冰箱偶爾真的會出問題，有時甚至一裝好就壞。

報導提到，就算顧客避開了以「容易故障」著稱的海爾（Haier）品牌，也不能保證你拿到的冰箱能順利運作。有顧客買到全新冰箱，結果一開機就壞掉，只能在 Costco 與製造商之間來回打電話耗上好幾個小時，最後還得再等上幾週，維修人員才願意上門檢修。

綜合來看，儘管消費者對於Costco 冰箱的評價，仍然以正面居多。大多數情況下，還是能收到一台正常運作的冰箱。不過若在意配送速度，也許到百思買（Best Buy）這類的電器通路去購買，會是更好的選擇。

此外，就像購買任何商品一樣，在下單之前，最好先權衡 Costco 的優缺點，而不要因為冰箱壞掉就一時心急下單。

