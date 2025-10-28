特斯拉董事長警告：1兆美元薪資計劃若被否決 馬斯克恐出走

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）董事長德諾姆（Robyn Denholm）週一（27日）在致股東的一封信中警告，如果執行長馬斯克（Elon Musk）提出的1兆美元（約新台幣）薪資方案未獲批准，他可能會辭去執行長職務。

《路透》報導，這項上訴是在11月6日年度股東大會之前所提出，特斯拉董事會因未能為股東的最佳利益行事而屢遭批評，專家和倡議團提也質疑董事會獨立性和其對馬斯克影響力的監督。德諾姆在信中表示，擬議中基於績效的計劃旨在留住馬斯克，並鼓勵他繼續領導特斯拉至少7年半的時間，強調馬斯克的領導能力對特斯拉的成功而言「相當重要」。

德諾姆警告，如果沒有一個能有效激勵他的計劃，特斯拉公司可能會失去他的「時間、才華和願景」。德諾姆指出，在特斯拉致力於成為AI和自動駕駛技術領域的全球領導者之際，馬斯克的角色非常重要。

擬議中的方案將給予馬斯克12期與目標掛鉤的股票選擇權，這些野心勃勃的目標包括8.5兆美元（約新台幣260.78兆元）的市值，以及自動駕駛、機器人技術的里程碑。

德諾姆在信中表示，這項計劃是使馬斯克的激勵措施與股東價值、長期成長保持一致的必要措施，同時敦促投資人重新選舉3名與他密切合作的長期董事。

