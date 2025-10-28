高通加入AI晶片戰局能否發揮重要作用？陸行之列6大判斷關鍵點

全球最大手機晶片製造商高通（Qualcomm）正式進軍AI資料中心市場，推出全新晶片產品。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大手機晶片製造商高通（Qualcomm）正式進軍AI資料中心市場，推出全新晶片產品，意圖在業界成長最快的領域直接挑戰輝達市場主導地位。受此激勵，高通週一（27日）股價盤中暴漲21.9%，創2019年來盤中最大漲幅。對此，知名分析師陸行之表示看法，認為高通能否在AI戰場占據重要地位，關鍵在於部署成本、軟體實力、營收成長，以及記憶體與封裝技術等6大面向的表現。

陸行之今（28日）稍早在臉書發文指出，高通週一宣布加入AI晶片戰局，股價暴漲，但我們目前估計沙烏地阿拉伯公共投資基金Humain 200MW合作案貢獻還不大，是否對輝達（Nvidia）、超微（AMD）、博通（Broadcom）造成威脅，後續還需要繼續觀察。

陸行之也列出6個判斷高通能否在AI晶片競賽中發揮重要作用的關鍵點，分別如下。

1. 高通每吉瓦部署成本為10億美元（約新台幣306.53億元），而輝達為500-600億美元（約新台幣1.53兆至1.84兆元），AMD為450-500億美元（約新台幣1.38兆元至1.53兆元），Google則小於450億美元。

2. 高通的軟體能力對比輝達的Cuda、AMD的Rocm。

3. 高通2026年推出的AI200和2027年的AI250卡/機架，是否會按計畫交付給沙烏地阿拉伯公共投資基金Humain？

4. 假設高通晶片的推理算力為200MW，預計未來3年高通的銷售訂單為48億美元（約新台幣1471.36億元），但仍低於5%的銷售貢獻。

5. 高通沒有具體說明每個機架需要多少張卡，以及每個200MW資料中心需要多少個機架？可能是晶片尺寸以及晶片性能低於同行。

6. 高通可能不採用HBM、CoWoS技術，而是透過PCIE Retimer進行擴展，並使用乙太網路交換器進行擴展。

