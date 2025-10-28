荷蘭接管安世半導體 外媒爆：中籍前CEO暗自將生產轉移中國

知情人士表示，荷蘭政府擔心安世半導體前執行長分拆公司歐洲業務，並將生產轉移到中國，因此選擇接管這家晶片製造商。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕據4名知情人士週ㄧ（27日）表示，荷蘭政府在9月決定接管晶片製造商安世半導體（Nexperia），原因是擔心該公司前執行長分拆公司的歐洲業務，並將生產轉移到中國的行為。

《路透》報導，中荷因安世半導體晶片問題的僵局已持續1個月，促使歐洲、美國和日本的汽車製造商作出警告，表示晶片短缺可能造成生產問題。儘管安世生產的是相對基礎的晶片，但他們在汽車電子系統中被大量使用。

海牙知情人士表示，安世半導體前執行長、安世中國母公司聞泰科技（Wingtech）創辦人張學政曾計劃在歐洲裁員40％，並關閉位於慕尼黑的研發機構。

知情人士指出，張學政在10月1日被荷蘭法院暫停執行長職務之前，他已將公司位於英國曼徹斯特工廠的機密，轉移到聞泰科技在中國的1家工廠，其中包括晶片設計和機器設定。知情人士補充，他們接下來還計劃轉移公司在德國漢堡工廠的設備。

荷蘭政府以管理不善為由，在9月30日接管了安世半導體。10月4日，中國商務部禁止該公司產品出口。安世大部份的晶片在歐洲生產，但約70％的晶片會在中國分裝後再分銷。

該公司的中國分公司已採取措施獨立業務，恢復向中國國內客戶銷售商品。知情人士表示，荷蘭政府相信可以與中國談判達成解決方案，使安世半導體恢復到統一的荷中架構。

