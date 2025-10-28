黃金撐不住再重摔！專家狠喊「5000美元夢碎」

週一（27日）黃金下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易會談有進展，降低對黃金一部分的避險需求，同時投資人等待本週聯準會（Fed）利率決策，週一（27日）黃金跌破每盎司4000美元，而有分析師開始質疑黃金持續上漲、將達5000美元，開始調降目標價。

黃金現貨價下挫2.7%，報每盎司4002.29美元，盤中曾跌至3970.81美元，是10月10日以來最低；12月交割黃金期貨下跌2.9%，報每盎司4019.70美元。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「潛在的美中貿易協議，預告對黃金等避險資產的需求將減少。」

美、中兩大經濟體的談判代表，在馬來西亞舉行經貿談判後，於週日提出1份框架協議，包括美國暫停加稅和中國延後實施稀土出口管制。

美國總統川普和中國國家主席習近平將於本週四會晤，進一步討論貿易協議。

CPM Group管理合夥人克里斯蒂安（Jeffrey Christian）表示，除了技術性賣盤之外，黃金「還在進一步下跌，原因是貿易緊張局勢已經淡去，這個因素曾在10月的前3週帶動金價從3800美元上漲到4400美元」。

與此同時，市場認為Fed本週降息1碼（25個基點）的可能性高達97%。

儘管多數分析師和投資人認為黃金還有進一步漲勢，甚至可能漲到5000美元，但也有一派懷疑金價近期的狂飆走勢能持續多久。

凱投宏觀（Capital Economics）分析師週一調降金價預測，認為2026年底將回落到每盎司3500美元。他們說：「黃金從8月以來的25%大漲，比前一陣子的大漲更難找到合理解釋。」

