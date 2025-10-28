到日本玩找錢要注意！「2000日圓紙鈔」超珍稀 這張拍賣暴漲60倍

2000日圓紙鈔在2000年發行，是為了紀念在沖繩舉行的第26屆八大工業國（G8）組織會議，以及慶祝千禧年來臨而發行。（圖擷取自日本銀行）

〔財經頻道／綜合報導〕日本現行流通的鈔票包含1萬日圓、5000日圓、2000日圓和1000日圓，其中又以2000日圓（約409元新台幣）最為稀有，目前仍有部分在市面上流通，其中一張「序號連號」的2000日圓鈔票，在今年10月就拍出了12萬日圓（約2.45萬元新台幣）的天價。日媒分析，隨著2000日圓流通量逐年減少，它的收藏溢價只會越來越高。

日媒《All About》報導，2000日圓紙鈔在2000年發行，是為了紀念在沖繩舉行的第26屆八大工業國（G8）組織會議（26th G8 summit），以及慶祝千禧年來臨而發行，因此正面為沖繩守禮門，但早在2003年便已停止印製。

請繼續往下閱讀...

雖然目前仍有部分2000日圓紙鈔在市面上流通，但隨著行動支付的普及、以及能使用2000日圓紙鈔的ATM愈來愈少，未來流通量恐將持續減少，這也意味著2000日圓紙鈔的收藏價值有可能進一步提升。

而在2025年10月11日結束的第125屆「銀座」拍賣會上，一張序號為「N222222P」的2000日圓紙鈔，以12萬日圓的高價落槌，若含手續費在內，買家共花了13萬9800日圓（約2.85萬元新台幣）才買到這張2000日圓紙鈔，這張鈔票之所以身價暴漲60倍，關鍵在於它的序號，數字部分全部為「2」，屬於收藏界俗稱的「連號」。

更特別的是，序號開頭的英文字母僅為一個「N」，一般而言，序號開頭的英文字母分為1個或2個字母共2種情況，而1個字母代表它屬於初期發行版本，因此稀有度更高。加上這張紙鈔是未使用過的紙鈔，自然在市場上大受追捧。

像這種「連號」稀有品在收藏家之間極具人氣，而2000日圓紙鈔的發行量本就相對稀少，因此能見度更低，這也推高了它的市場價格。

報導分析，目前2000日圓紙鈔仍在法定流通中，是一般人現在也有機會取得的紙鈔，因此若運氣好，仍有機會找到連號的版本。若要拿到2000日圓紙鈔，只要到日本的銀行或郵局櫃檯辦理兌換，就有機會拿到2000日圓紙鈔。雖然不是所有分行都能提供，但成功兌換的機率仍相當高。此外，沖繩地區目前仍維持一定的流通量，若前往沖繩旅遊，也有機會透過銀行ATM提款取得2000日圓紙鈔。

不過報導也提到，未使用過的2000圓紙鈔相對已用過的，仍是在市面上較有收藏價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法