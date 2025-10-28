別再囤黃金？亞洲央行官員直言「現在該獲利了結了」

黃金價格在紐約時間週一（27日）早盤一度跌破每盎司4000美元，引發市場熱議。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格在紐約時間週一（27日）早盤一度跌破每盎司4000美元，引發市場熱議，而就在此之前，菲律賓央行（BSP）貨幣委員會成員迪奧克諾（Benjamin Diokno）週一在吉隆坡接受訪問時坦言，隨著避險需求降溫，金價預料將進一步自歷史高點回落，認為菲律賓央行應該賣出部分「過剩」的黃金儲備。

《彭博》報導，迪奧克諾在東協《彭博商業高峰會》（Bloomberg Business Summit at ASEAN）場邊接受訪問時作出上述評論。他並指出，黃金約占BSP總體外匯存底的13%，已高於區域內多數央行。

請繼續往下閱讀...

身為BSP前總裁的迪奧克諾說：「我們的黃金儲備確實過多。」他認為，在理想狀況下，黃金占央行外匯存底的比重應介於8%至12%之間。而截至2025年9月，BSP外匯存底約為1090億美元，為近一年來最高水準。

他指出，BSP當初購金成本約為每盎司2000美元，如今金價曾飆至接近4400美元的歷史高點，「難道不該趁現在賣出嗎？如果價格下跌怎麼辦？」

因美中貿易協議進展削弱了市場對避險資產的需求，黃金在紐約時間週一（27日）早盤一度跌破每盎司4000美元，但之前一度飆破每盎司4380美元大關，後續漲勢趨緩，顯示市場超買跡象；儘管如此，今年金價仍上漲約55%，各國央行的買盤為金價提供支撐。

目前擔任BSP利率決策委員會成員的迪奧克諾透露，BSP內部仍在討論，是否應繼續增持黃金，或趁高點獲利了結。

今年稍早，現任BSP總裁雷莫洛納（Eli Remolona）曾表示，BSP不會押注金價走勢，並指出黃金「不是一項良好的投資」。他在3月時說：「黃金風險高、平均報酬率為負值。」但他同時也指出，作為大型投資組合的一部分，黃金可發揮良好的避險功能。

2024年時，BSP曾出售部分黃金，隨後黃金價格上漲，引發公眾批評。BSP當時回應稱，這是其積極管理國家黃金儲備的一部份。

迪奧克諾並透露，BSP已開始分散黃金儲存地點，近期將小部分黃金轉移至法國，主要存放地仍在倫敦。

此外，BSP也正尋求外匯存底的貨幣多元化。雖然其主要儲備仍以美元計價，但迪奧克諾表示，BSP可望考慮納入歐元，指出BSP過去也曾持有日圓與澳幣資產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法