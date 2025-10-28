印度人排燈節豪砸3500億掃金條、金幣！大摩估家庭黃金財富高達116兆

印度人排燈節砸3500億掃金條、金幣！大摩估家庭黃金財富高達116兆。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕金條和金幣搶走了珠寶的光彩，CNBC報導，印度人今年排燈節砸了上兆盧比（約新台幣3500億）狂掃黃金，隨著金價狂漲，印度人已不再將黃金視為消費品，而是視為重要投資，據摩根士丹利預估， 印度家庭持有的黃金財富估計為3.8兆美元（約新台幣116.66兆），佔GDP的88.8%，這正在產生積極的財富效應。

扎韋里市場是印度金融中心孟買最古老的珠寶市場之一，今年排燈節，這裡狹窄的小巷變得更加擁擠，人們在排燈節吉祥的第1天爭相購買黃金。

印度主要寶石和珠寶貿易機構向CNBC透露，10 月 19 日（排燈節第1天），印度售出了超過40噸黃金。

據印度金銀珠寶協會（IBJA）和全印度寶石和珠寶國內委員會（GJC）稱，在上週四結束的為期5天的黃金節期間，共售出價值約7000億盧比（約新台幣2450億）至1兆盧比（約新台幣3500億）的黃金。

據報道，印度最大的珠寶連鎖店之一 Tanishq執行長查瓦拉 （Ajay Chawla）警告稱，由於節日期間的需求，公司可能會缺貨金幣和金條。

印尼珠寶商協會（IBJA）全國秘書梅塔（Surendra Mehta）表示，幾年前，每10個顧客中，只有1個會選擇購買金幣或金條，但這種情況正在慢慢改變。他補充說，根據該協會的估計，今年節日期間的珠寶銷量與去年相比下降了約30%。

印度人對黃金投資的熱情源自於他們對回報的追求。今年截至10月中旬，金價已上漲66%，隨後大幅下跌，截至週一仍上漲了55%。本月早些時候，金價突破每盎司4000美元，部分業內專家預測，到2026年，金價將達到5000美元。

根據世界黃金協會的數據，印度是繼中國之後的第2大黃金購買國，數據顯示，印度多年來一直是穩定的黃金買家，主要受節日（10月）和婚禮季節（10月至1月中旬和4月至5月）期間對黃金的傳統需求推動。

隨著全球各國央行增加黃金購買量，推動金價飆升，黃金越來越吸引那些擔心錯過黃金熱潮的散戶投資者。

專家表示，金價的大幅上漲使得印度人不再只是將黃金視為消費品，而是視為重要的投資資產。

科塔克證券大宗商品和貨幣市場主管班納吉表示，此前，當黃金需求主要受消費驅動且珠寶價格上漲時，消費者會削減支出。但今年節慶期間，金價上漲並未抑制黃金的整體需求。

GJC 主席 Rajesh Rokde 表示，儘管價格大幅上漲，但排燈節5天的銷售量與去年相比僅下降了約5%。

摩根士丹利在10月9日的1份報告中表示：印度家庭持有的黃金財富估計為3.8兆美元（約新台幣116.66兆），佔GDP的88.8%。報告補充道，這正在產生積極的財富效應，儘管良好的宏觀穩定確保了黃金需求的波動範圍仍然有限。

財富管理公司Alpha Capital高級合夥人金達爾（Mukesh Jindal）表示，黃金是抵禦盧比下跌和印度股市疲軟的良好對沖工具。

投資包括購買金條、金幣、交易所交易基金（ETF），甚至數位黃金。印度共同基金協會的數據顯示，9月流入黃金ETF的資金較上年同期成長了6倍多，達到836.3億盧比（約新台幣292.7億元）。

金達爾表示，由於全球各國央行逐月維持黃金淨買家的勢頭，黃金價格上漲動能可能持續。他補充說，他一直建議客戶將投資組合的5%-10%配置為黃金。

