別以為日系車都可靠耐開！美媒揭「這5款」千萬別碰

美國知名理財網站GOBankingRates列出5款不值得買的日系車，馬自達（Mazda）RX-8榜上有名。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人選擇日系車的原因，是看中其妥善率和實惠的價格，但美國知名理財網站GOBankingRates指出，並非每一輛日系車都能像外界認為的那樣「一路順暢、長跑耐用」，表示若消費者正打算入手一輛經典日系車，希望兼顧性能、舒適與保值性，不妨避開以下5款日系車。

GOBankingRates指出，首款車輛是馬自達（Mazda） RX-8，第一代馬自達RX-8於2004年至2008年間生產，搭載一具212匹馬力的四缸引擎，動力表現並不出色。而更糟的是，根據 MazdaProblems.com 的評價，它在19款馬自達車型的可靠度排行中僅列第11名。該網站指出，RX-8的常見問題包括引擎故障、動力方向盤卡頓、機油消耗過多以及多年來的多次召回。

請繼續往下閱讀...

第2款是三菱（Mitsubishi）的Eclipse。Eclipse 是款外型運動、油耗表現良好、操控性尚可的小型跑車。根據美國汽車評估公司「凱利藍皮書」 （Kelley Blue Book）數據，目前若購買早期款式的中古Eclipse ，約 3000 美元即可入手。

然而，根據 MitsubishiEclipseMA.com 的資料，1999 至 2003 年間與 2007 年生產的車款，似乎有許多問題。其鋁圈與輪胎容易受損或磨損嚴重，使車輛在外觀上提前老化；輪胎壽命普遍也偏短。內裝材質廉價、零件容易斷裂。尤其是 1999 年款，駕駛者回報自排變速箱、傳動系統與轉向系統皆存在問題。

第3款是本田（Honda）的CR-X Del Sol。本田至今仍是最受信賴的日本品牌之一，但本田為了取代深受車迷喜愛的 CR-X ，而在 1992 年推出的 CR-X Del Sol，被 HotCars.com 評為「令人極度失望」。這款車的車頂容易漏水、車內噪音大，前煞車碟盤也容易變形。與當年風靡一時的 CR-X 相比，Del Sol 完全稱不上是運動型雙門轎跑，反而更像是一台「檸檬車」。

第4款是豐田（Toyota）的Paseo，與 Camry、Tacoma、RAV4，甚至是Prius這些家喻戶曉的車款不同，Paseo 在 1990 年代幾乎默默無聞。Paseo 於 1991 至 1997 年間生產，基於 Corolla 底盤打造，提供一般與敞篷兩種車型。儘管設計不差，但它始終未能在市場上掀起波瀾，也未能獲得豐田車迷的青睞。Paseo 並非品質不佳，而是缺乏市場魅力，這讓豐田很快便停產此車款，由於在美國現存數量稀少，因此若想修復一台 Paseo的話，零件取得會相當困難。

最後是鈴木（Suzuki）的 Samurai 與X-90。鈴木推出的 Samurai SUV 外型方正，帶有吉普牧馬人（Jeep Wrangler）的影子，但據 SlashGear.com 報導，《消費者報告》給予它的安全評價是「不合格」，原因是它在急轉時容易翻覆。

隨後推出的鈴木X-90 也有類似的翻車問題。不同的是，X-90 的造型更為怪異。鈴木當時似乎也拿不準它的定位：這到底是雙門轎跑？跑車？還是皮卡車的前半部？X-90 只有 90 匹馬力，最終與 Samurai 一樣被市場淘汰，成為史上評價最差的日本車之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法