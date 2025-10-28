點名台積電掌握世界命運！智庫爆「全球重大危機」

倫敦戰略智庫報告指出，台積電成全球AI命運關鍵。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕倫敦戰略研究機構Sibylline報告指出，全球正朝向1場「多重危機」（polycrisis）發展，地緣政治、科技與經濟衝突將在2027年同步爆發，並可能重塑國際秩序，而危機的核心在於台灣與台積電（2330）的控制權。

台積電為輝達及多家科技巨頭生產先進晶片，掌握全球約9成高階製程市佔。《Marketwatch》報導，報告指出，這可能與其他危機情景同時發生，包括俄羅斯在北約領土內製造的危機、伊朗恐封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）、北韓襲擊南韓與美國、美國和歐洲的政治分裂阻礙了應對措施，以及全球貿易路線被切斷導致供應中斷。

報告指出：「系統性全球危機在2027年達到頂峰的可能性越來越大。」

報告還指出，一旦美國失去對台灣晶片的自由存取，或被迫以高價採購，將嚴重限制AI技術的發展，削弱市場對AI概念股的估值。

Sibylline指出，在內部壓力與國際競逐下，中國可能於2027年對台灣採取武力行動，強行推動統一。這項行動不僅關乎習近平的政治正當性，也與北京主導「第4次工業革命」的戰略目標密切相關。

報告強調：「AI是中國第4次工業革命的核心技術，而台灣的半導體產業則是全球AI發展的樞紐。」Sibylline團隊認為，如果沒有台積電的晶片，美國和中國都無法贏得人工智慧競賽，這為圍繞台灣的戰略競爭奠定了基礎，也可能造成「災難性後果」。

Sibylline分析指出，美中雙方均在為「2027 年台海統一行動」做準備。北京要求解放軍屆時「具備攻台能力」，而美國印太司令部也預期台海衝突的時間窗口落在同一時期。

Sibylline援引《AI 2027 報告》指出，2028年恐出現擁有「超級程式設計能力」的 AI，為人工超智慧（ASI）時代鋪路。IBM預測，ASI將具備超越人類的思考與創造力，而《經濟學人》稱，這類智慧體將能構想出最先進的機器人、火箭與反應爐技術。

Sibylline認為，這使美中兩國更急於奪取運算資源與AI晶片主導權，並警告，北京可能在2027年前對台灣實施封鎖或「隔離」，以切斷美國晶片供應鏈、確保自身在AI領域的主導地位，並阻止他國，特別是美國，率先實現人工超智慧。

