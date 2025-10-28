路透：美國能源部攜手超微 砸10億美元建超級電腦

美國政府與超微達成10億美元合作協議，建兩座超級電腦。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國能源部長賴特（Chris Wright）和超微（AMD）執行長蘇姿丰向《路透》表示，美國政府已與超微達成10億美元（約新台幣306.6億元）合作協議，建造2座超級電腦，用於解決從核能、癌症治療到國家安全等大型科學問題。

《路透》報導，美國正在建造這2座超級電腦，以確保該國擁有足夠的超級電腦來運行日益複雜的實驗，這些實驗需要利用大量的資料處理能力，而這些超級電腦可以加速美國重點領域的科學發展。

賴特表示，這些系統將強化核能、核融合、國防和國家安全技術以及藥物研發等領域的進步。科學家和企業正在嘗試複製太陽的能源轉換反應，賴特稱，目前已經取得了龐大的進展，但仍不穩定，需要在地球上重建太陽的中心。

賴特指出，利用這些AI （人工智慧）運算能力，美國將取得顯著快速進展，並在未來兩三年找到利用核融合的實際可行途徑。賴特表示，這些超級電腦還將幫助管理美國的核武庫，並透過模擬分子層面的癌症治療方式來加速藥物研發。希望在未來5到8年內，能夠將如今被視為致命的疾病，轉變為可控制的疾病。

根據計劃，第1座名為Lux的超級電腦將在未來6個月內建成並投入使用，搭載超微的AI晶片MI355X，設計還將包含超微生產的CPU（中央處理器）和網路晶片。系統則由超微、慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）、甲骨文雲端基礎設施（Oracle Cloud Infrastructure）和橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）共同研發。

蘇姿丰表示，Lux是他所見過這種規模的電腦部署最快的一個，這就是他們想要看到的美國AI努力的速度和敏捷性。橡樹嶺國家實驗室主任斯特雷佛（Stephen Streiffer）稱，Lux超級電腦的AI容量將是現有超級電腦的3倍左右。

第2座更先進的超級電腦名為Discovery，採用超微MI430系列AI晶片，預計於2028年交付，2029年投入使用。蘇姿丰指出，MI430是MI400系列的一個特殊版本，結合了傳統超級運算晶片的重要功能，以及運行AI應用程式的功能。

美國能源部官員表示，能源部將託管這兩座超級電腦，並由企業端提供機器和資本支出，雙方將共享運算能力。這名官員補充，這兩台搭載超微晶片的超級電腦將成為全美各地民營企業與能源部實驗室建立這類合作關係的首批專案。

