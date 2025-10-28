日媒：美日將簽聯合文件確保稀土供應 一同應對中國出口管制

美國總統川普（Donald Trump）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）和美國總統川普（Donald Trump）將在今 （28）日會談時，公佈一份關於確保稀土和其他關鍵礦產供應，以及加強供應鏈合作的聯合文件，目前已進入簽署談判的最後階段。中國在今年10月初宣佈加強稀土管制，美日兩國此舉旨在從經濟安全角度共同應對。

《朝日新聞》報導，稀土是開採難度高、產量稀少的金屬，廣泛應用於從智慧手機到戰鬥機等各種產品。中國佔全球稀土產量的絕大部分，而美國先前宣佈將對中國加徵100％的關稅，以回應出口管制措施。不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日表示，經過與中方的協商，出口限制措施將「延後1年」，並「避免」加徵關稅，預計相關議題將成為30日川習會關注的焦點。

對於日本而言，汽車是關鍵產業，需要消耗大量稀土，因此，實現供應鏈多元化以避免過度依賴中國，並開發替代資源是亟需解決的問題，過去曾擔任經濟安保大臣高市正致力於經濟安全政策，並希望與美國合作，共同應對中國在稀土問題上的「經濟脅迫」。

美日兩國政府正朝簽署聯合文件的方向邁進，該文件顯示兩國將穩定的履行關稅談判中達成的協議。在關稅談判中，美國承諾降低對日關稅，日方則承諾對美5500億美元（約新台幣16.92兆元），每年增加約80億美元（約新台幣2462億元）美國農產品進口，以及每年增加70億美元（約新台幣2154.25億元）美國液化天然氣（LNG）和其他能源產品進口。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受日媒訪問時提到，美日關稅協議中承諾的5500億美元對美投資，其中首當其衝的就是「電力基礎設施」，這將是重點領域，隨著AI（人工智慧）普及，美國對電力的需求不斷成長，預計發電廠的建設，以及電網的完善都將包括在其中。

