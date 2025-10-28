挑戰輝達！高通推AI晶片，股價暴漲逾20%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大手機晶片製造商高通正式進軍AI資料中心市場，推出全新晶片產品，意圖在業界成長最快的領域直接挑戰輝達市場主導地位。受此激勵，週一股價盤中暴漲21.9%，創2019年來盤中最大漲幅。

高通週一股價以168.95美元開出，股價開高暴漲，盤中觸及205.95美元，漲21.9%，終場收187.68美元，漲11.09%，盤後續漲0.53%。

外媒報導，高通27日宣布，其新款AI晶片AI200將於明年開始出貨。本產品將以獨立組件、可插入現有伺服器的加速卡或高通提供的完整伺服器機櫃等多種形式提供。沙烏地阿拉伯的人工智慧新創公司Humain將成為其首個客戶，高通計劃從2026年開始部署基於新晶片的、總計200兆瓦的運算能力。

高通高級副總裁馬拉迪（Durga Malladi）表示，新款晶片將提供高達768 GB的低功耗動態隨機存取內存，內存容量和訪問速度對處理海量AI數據的效率至關重要。這些新產品主要針對AI推理工作，也就是大語言模型訓練完成後，執行AI服務的計算環節。

此外，１款更先進的AI250晶片計畫於2027年問世。高通正押注其源自於行動技術的功耗效率和前所未有的記憶體容量，以吸引主要客戶，此舉有望為該公司開闢重要的新收入來源，並可能重塑這一領域的競爭格局。

高通此舉將使其直接面對AI運算領域的領導者輝達。根據市場預測，輝達今年僅資料中心部門的收入就有望超過1800億美元，這一數字超過了包括高通在內的任何其他晶片製造商的總收入。

若贏得微軟、亞馬遜和Meta等大型科技公司的訂單，將為高通帶來可觀的新收入。儘管高通在過去兩年實現了穩健的獲利成長，但其股價表現在2025年上漲了10%，落後於費城證券交易所半導體指數40%的漲幅。

