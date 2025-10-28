聯準會“換帥”終極人選出爐！貝森特拍板 5強名單1次看

聯準會“換帥”終極人選出爐！貝森特週一拍板，5強名單1次看。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會“換帥”終極人選出爐！外媒報導，美國財政部長貝森特週一確認了5位接替聯準會主席鮑爾的最終候選人名單，貝森特透露，候選人範圍已縮小至5人，分別是現任聯準會理事會成員華勒與鮑曼、前聯準會理華爾許，白宮國家經濟委員會主任哈塞特，以及貝萊德高管裏德爾。

智通財經APP獲悉，負責主導此次遴選的貝森特重申，他計劃開展新一輪面試，並期望在感恩節假期後向川普提交１份“優質候選人名單”。

川普本人也表示，他預計將在今年年底前確定提名人選。與此同時，川普在接受採訪時再次對鮑爾提出一貫批評，稱鮑爾因未能大幅降息，阻礙了美國經濟發展。

投資者與聯準會觀察人士正密切關注這一接替鮑爾的遴選進程。鮑爾任期將於明年5月結束。由於川普試圖在央行及其利率決策上施加更大影響力，這一人事變動備受關注。

以下是5位聯準會主席候選人介紹：

凱文·哈塞特（Kevin Hassett）

哈塞特目前擔任白宮國家經濟委員會主任，是川普的主要顧問之一，同時也是其親密盟友。他早年曾在聯準會擔任經濟學家，並在美國企業研究所（American Enterprise Institute）擔任研究主管。在與聯準會相關的事務上，哈塞特與川普立場高度一致。

克里斯·華勒（Chris Waller）

沃勒自2020年起擔任聯準會理事，由川普任命。他長期倡導央行獨立性，並以近年對經濟的精準且常常逆勢的判斷而聞名。2025年，他成為首位呼籲恢復降息的聯準會理事，警告勞動力市場正在出現疲軟跡象。夏季一系列令人失望的就業報告印證了他的早期判斷。

雖然沃勒目前主張特朗普所希望的低利率政策，但熟悉他的人表示，他不會為了政治或個人利益犧牲自己作為1名可信經濟學家的聲譽。不過，沃勒可能願意配合聯準會內部的一些改革，例如精簡機構運作、降低成本。

米歇爾·鮑曼（Michelle Bowman）

鮑曼現任聯準會監管副主席，她於2018年由川普任命為理事，並在今年稍早被晉升至現職。鮑曼出身於銀行世家，是家族第五代銀行家。在加入聯準會前，她曾任堪薩斯州銀行專員。鮑曼受過法律訓練，曾在喬治·W·布什政府任職，也在美國國會衆議院多個委員會擔任法律顧問。

自6月出任監管副主席以來，鮑曼主導推動放寬大型銀行關鍵資本規則的計劃，並支持撤銷要求銀行披露氣候風險管理的監管標準。她也是今年最早支持降息的官員之一。

凱文·華爾許（Kevin Warsh）

華爾許曾在2006年至2011年間擔任美聯儲理事，是史上最年輕的理事。在全球金融危機期間，他在華爾街的人脈和經驗對聯準會至關重要。2017年，他曾是川普任命聯準會主席的熱門人選，但最終敗給了鮑爾。

離開聯準會後，沃什多次公開批評該機構，最近更呼籲“體制變革”。他在7月接受採訪時表示：“這需要打破一些舊框架，因為他們現在的做法已經行不通了。”

華爾許特別批評聯準會資產負債表的擴張，這與貝森特的觀點一致。他主張聯準會應通過大幅縮減資產組合來為更多降息創造空間。他目前對低利率的開放態度，與其長期以來的“通脹鷹派”形象形成鮮明對比。

裏克·裏德爾（Rick Rieder）

裏德爾是貝萊德最資深的高管之一，主管該公司固定收益業務。他於2009年加入貝萊德，此前在雷曼兄弟工作近20年。在9月接受採訪時，裏德爾表示，根據他對經濟形勢的判斷，聯準會應當選擇更大幅度的降息，１次性下調50個基點，而非25個基點。他還強調，聯準會獨立性“至關重要”，因為投資者需要對美元、債務及融資體系保持信心，但同時補充說，央行應當更加“創新”。

據報道，在他與貝森特面談主席職位時，貝森特對他在金融市場的長期經驗、對宏觀與微觀經濟的深入理解，以及其管理大型團隊的能力印象深刻。

