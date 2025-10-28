8旬獨居婦靠1.47萬退休金生活卻「拒絕金援」！過世後兒被驚人存款嚇住了

8旬獨居婦靠1.47萬退休金生活卻「拒絕金援」！過世後，兒被4000萬日圓驚人存款嚇住了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕1名80歲的獨居老婦雪惠（化名），平時靠月領7萬日圓（約新台幣1.47萬元）退休金維生，兒子擔心母親的健康和生活開銷，提議同住，但雪惠固執拒絕，並表示，每天都有飯吃，也不用為錢煩惱，直到母過世後，兒才發現母親竟然擁有4000萬日圓（約新台幣840萬元）秘密存款，讓他驚嚇不已。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，「媽媽，1個人住肯定很辛苦吧，不如我們快點一起住吧。」55歲的一郎（化名）說。

母親感激兒子的體貼，卻還是固執地拒絕了，並說：“謝謝，沒關係，我沒事。別擔心。”

由於雪惠早年喪夫，目前靠每月約7萬日圓的退休金生活，一郎很擔心母親，想知道她是否陷入了經濟困境，但雪惠卻興高采烈地回答：“我每天都有飯吃，沒有生病，也不用為錢煩惱。”

事實上，雪惠有1個秘密沒有告訴兒子，就是先生過世前，留下了包括金融產品在內的存款總額約為4000萬日圓。

雪惠一直在存錢，並投資共同基金以備不時之需，結果資產成長速度超出了她的想像。因此，她無意向兒子們尋求經濟援助。

而雪惠還有另1個不願與兒子同住的理由，就是她與長媳的關係，由於多年來積累的價值觀上的細微差異，雪惠決定與兒子保持距離，並說道：我不想再恨兒子所愛的人了，因此，她想按照自己的節奏過簡單的生活，並告知兒子：你不必擔心我。

對於一直擔憂母親的健康和生活開銷的一郎，直到母親過去後，才知道母親擁有4000萬日圓的存款，是1位經濟獨立、生活優渥的女性。

專家表示，像雪惠一樣選擇「不依賴孩子，靠自己的錢生活」其實並不是什麼壞事，可以享受自由，不必擔心別人，也不必為自己添麻煩而感到內疚。不過，這裡有一點要注意，那就是繼承的問題。

如果擁有巨額金錢或房產，兄弟姐妹之間很容易為了各自的繼承而發生爭執。

