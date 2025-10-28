傳亞馬遜擬砍3萬人 超越疫情後2022年大裁員規模

知情人士透露，亞馬遜計劃從28日開始裁員多達3萬人。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》報導指出，知情人士透露，亞馬遜（Amazon）計劃從28日開始裁撤多達3萬人，藉由削減開銷，彌補疫情期間因需求高峰而出現的過度招聘現象。

根據《路透》報導，亞馬遜總員工約155萬人，此次裁員3萬人達到亞馬遜企業總部員工約35萬人的一成，將超越亞馬遜2022年的大規模裁員行動，當時亞馬遜曾經裁撤約2.7萬個職位。

過去兩年，亞馬遜已在多個部門進行小規模裁員，包括裝置、通訊及podcast部門。本週開始的裁員行動可能影響多個部門，包括人力資源部、營運部、裝置與服務部門，以及雲端業務「Amazon Web Services」（AWS）。

消息人士透露，受影響之團隊主管已被要求於在27日起受訓，內容是如何在28日早上發出電子郵件通知後，與員工進行溝通。

市場研究公司eMarketer分析師卡納維斯（Sky Canaves）表示，亞馬遜這項最新裁員計畫，代表亞馬遜可能已在團隊內部透過AI提升足夠的生產力，足以支撐人力縮減，同時亞馬遜也面臨壓力，必須彌補它們在建構AI基礎設施方面的長期投資。

