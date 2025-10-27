立委敦促金管會鬆綁法規 推動境外資產管理平臺與稅負優惠

立委敦促金管會持續辦理法規鬆綁，及研議境外資產管理平臺（OAMU）與規劃稅負優惠等措施，促成亞洲資產管理中心。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財政委員會今天（27日）視察亞洲資產管理中心高雄試辦專區。此次視察活動旨在就高雄專區的政策規劃與推動，及其對地方金融聚落形成與經濟發展的促進進行瞭解；其中，包括民進黨立委李坤城等，請金管會持續辦理法規鬆綁，以及研議推動境外資產管理平臺（OAMU）與規劃稅負優惠等措施，促成亞洲資產管理中心、引資攬財的最終目標。

為瞭解亞資中心政策推動情形，立院財委會召委李坤城與郭國文、許智傑及邱志偉等人，於今日在金管會副主委莊琇媛及高雄市政府副市長羅達生的陪同下，共同視察金融機構進駐高雄試辦專區情形。

金管會表示，本次立院財委會視察行程，安排視察已進駐高雄專區之銀行業者，視察重點包括銀行於專區內所提供之多元金融服務，及辦理相關業務之洗錢防制措施等。金管會於視察行程中，亦向各立委報告地方資產管理專區政策推動現況與成效；另外，由高雄市政府安排導覽「亞洲新灣區，並說明為協助金融機構順利進駐高雄專區，高雄市政府提供多項行政支持措施，包括租金補助、薪資補貼及行政單一窗口等便利服務。

本次視察過程中，李坤城關切目前專區試辦業務執行情形，並詢問試辦業務項目，未來將如何有秩序落地推廣至全台；郭國文表示，高雄專區設立經驗已獲各界關注，金管會可接續參考日本四大特區發展經驗，協助其他縣市政府，推出具備地方自身特色之不同類型的金融專區。

立委邱志偉並關心，銀行進駐專區如何對當地就業產生效益，期盼高雄專區引領南部學子返鄉貢獻。立委許智傑也進一步關切，高雄專區能否思考將發展動能轉化至公益及教育，讓普惠大眾共同享有專區成效，發揮社會功能。最後，李坤城請金管會持續辦理法規鬆綁，及研議境外資產管理平臺（OAMU）與規劃稅負優惠等措施，促成亞洲資產管理中心，引資攬財的最終目標。

金管會表示，亞資中心推動計畫以「二年有感、四年有變、六年有成」為階段性目標，並提出五大重點計畫及16項推動策略，其中，設立地方資產管理專區即為指標性策略之一，已獲得國際關注。

金管會強調，在地方與中央行政機關攜手推進下，高雄專區已於今年7月正式開辦，目前已有37家金融機構，包括17家銀行、10家證券投資信託及證券投資顧問公司、6家證券商與4家保險公司獲准進駐高雄專區試辦業務，未來亦將有更多金融機構加入，以「業務創新、資金流動、人才匯聚」為核心，共同擴大我國資產管理市場的深度與廣度。

