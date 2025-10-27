防中國電商成破口 海關：包裹百分百X光查驗 跨境網購將申報電商資訊

為防堵非洲豬瘟，財政部關務署表示，對海空運快遞貨物或郵包，海關均百分之百實施X光查驗。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中華郵政8月起承接大量拚多多、淘寶物品，至台中、高雄港的配送業務共上百貨櫃，外界擔心部分貨件含肉類製品，恐成防疫破口。財政部關務署表示，電商平台貨品並非於郵局通關，中華郵政是承接進口海運快遞貨物通關放行後的國內物流運送業務，但不論海空運快遞貨物或郵包均百分之百實施X光查驗，且海關正規劃推動跨境網購貨物進口簡易申報單均應申報電商平台業者資訊，以提升查緝效能。

關務署強調，為利影像判讀，海運快遞貨物及郵包係逐件通關，並自2022年4月起針對一般空運進口快遞貨物亦全面取消併袋通關，僅文件類及電商貨物得有條件少量併袋，並就電商貨物依集運商（官方集運、私人集運）進行分級管理及風險控管。為將境外電商納入海關風險管理評估並精確統計分析，正規劃推動跨境網購貨物進口簡易申報單均應申報電商平台業者資訊，以提升查緝效能；對於承攬中國集運商貨物的高風險承攬業者及報關業者，將加大查核力道。

關務署指出，自2018年中國爆發非洲豬瘟疫情後，海關持續以高標準、高規格、高警戒之嚴謹態度把守國門，自2018年1月1日截至2025年10月27日止，海關查獲豬肉及含豬肉製品1萬3590件、共2萬2377公斤，均移由農業部防檢署依「動物傳染病防治條例」裁罰，全力防堵非洲豬瘟疫情入侵。

關務署呼籲，國人跨境網購絕大多數為生活需要的貨物，但海關仍查獲夾藏肉品案件，請民眾不可心存僥倖，誤觸法網。

