東擎科技鎖定工業資安 聚焦邊緣AI平台新局

〔記者方韋傑／台北報導〕工業資安成為智慧基礎建設升級的核心議題，工業電腦廠東擎科技（7710）今天表示，公司正以「安全可信賴邊緣AI運算平台」為定位，全面導入從硬體、部署至維運的整體資安架構，並透過國際認證強化供應鏈透明度與應變能力，積極搶進全球工控資安市場。

東擎科技董事長李俊瑩說，邊緣AI正以前所未有速度改變各行各業，但在缺乏資安防護的情況下，企業將難以建立信任與擴大應用。「我們不僅要跟上趨勢，更要引領趨勢」，公司正將資安融入產品生命週期各階段，協助企業安心推動創新與規模化布局。

東擎觀察，隨著歐盟「網路韌性法案（CRA）」、「網路與資訊安全指令2.0（NIS2）」與美國國家標準與技術研究院（NIST）等規範加速推進，資安已從過往的「選配」提升為「標配」，成為產業韌性與供應鏈可信度的必要條件，特別是目前的工控環境日益連網化，威脅型態更具複雜性，需要系統化的縱深防禦策略。

以東擎現階段的產品線來看，管理層已從硬體端打造安全裝置防護，整合可信平台模組（TPM）與安全啟動（Secure Boot）技術，建立開機信任鏈，並加強虛擬化隔離機制、執行期程式碼防護與加密效能，提升資料與應用環境的防禦韌性。

在大規模部署需求上，東擎以符合標準的解決方案導入「零接觸」自動佈署機制，在裝置開機、連網開始，即可完成安全上線與配置，同時降低人為設定風險、提升跨場域佈署效率；維運階段則導入零信任與容器化架構，強化營運技術（OT）環境防禦，並藉由開放標準支援頻外（OOB）遠端管理及加密強化連線，協助企業在分散式場域仍維持高效治理與即時監控能力。

東擎現已取得IEC 62443-4-1與IEC 62443-4-2工控資安國際標準認證，也是業界首批取得FIDO裝置上線（FDO）認證的工業電腦廠商，進一步強化其在安全性與可管理性上的市場競爭力。公司未來將持續深化工控資安產品線，推動安全邊緣AI平台的全球布局，協助智慧製造、能源電網、交通運輸、智慧城市等領域客戶邁向更高階的資安治理與可信運算。

