硬要帶豬肉？海關連假3天開箱逾4千件 查獲豬肉製品6.7公斤

為防堵非洲豬瘟，10月24至26日海關人工開箱查驗超過4千件，查獲違規豬肉製品4件共6.7公斤。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為防堵非洲豬瘟，海關加大查緝力道，財政部關務署統計，自10月24至26日，各關區人工開箱查驗件數超過4千件，查獲違規豬肉製品4件共6.7公斤，均屬旅客違規攜帶入境，其中2件來自中國，香港及越南各1件，違規攜帶物品為肉粽、月餅及臘腸等。

財政部莊部長翠雲於今日下午抵達關務署台北關，視察入境旅客及快遞貨物通關查緝業務，了解海關執行邊境防疫部署情形，要求關員針對外界關注的電商平臺等高風險貨品嚴格查緝，以高標準、高規格、高警戒嚴謹態度把守國門，嚴查嚴罰，不可鬆懈。

莊翠雲轉達行政院長卓榮泰指示，要求關員嚴守邊境、持續查緝，落實進口郵包、快遞貨物及高風險地區入境旅客行李百分之百X光儀檢，並提高人工開箱查驗比率。莊翠雲強調，海關應以邊境安全為第一優先，要加大查核力度，強化風險管控，提高高風險旅客行李、郵包及貨物開箱比率，並與各查緝機關通力合作，以最高標準強化邊境管制措施。

關務署說明，海關針對民眾以海運快遞、空運快遞或郵包進口的貨品，無論是否於電商平台下單購買，均全面X光儀檢，並自10月24日起針對自中國、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物、郵包及入境旅客行李加強抽核，提高人工開箱查驗比率，從嚴查核；且每週由主管帶隊執行專案查緝至少2次，並請農業部防檢署檢疫犬隊配合協查。

關務署指出，自2023年1月1日至2025年10月26日，已查獲未經檢疫豬肉製品3422件、3005公斤，均移送防檢署裁處；其中查獲旅客2119件、1641公斤最多，最高可處100萬元罰鍰；其次查獲郵包1087件、825公斤，最高可處100萬元罰鍰；快遞貨物則查獲216件、539公斤，最高可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，罰責最重。

關務署強調，各關將於近日邀請相關業者座談，要求業者自律守法並慎選境外合作對象，只要在邊境上查獲違規，海關一定祭出重罰。面對即將到來的「雙11」網路購物高峰期，海關籲請民眾勿自境外購買豬肉製品，以免以身試法，全民攜手共同防疫。

