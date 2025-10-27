昔月賺20萬！62歲高管退休「居酒屋打工」受辱 親曝求職辛酸

日本一名62歲男子是日本知名家電企業的部長，退休後到居酒屋打工，揭露高齡工作困境。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕即便擁有豐厚退休金和充足積蓄，仍有部分長者選擇繼續工作，有些人甚至甘願置身於嚴苛環境，他們為什麼要如此辛苦工作呢？日本一名62歲男子，過去在大公司擔任部長，月薪超過100萬日圓（約新台幣20萬元），退休後求職屢屢碰壁，最終選擇在居酒屋打工，職場菁英淪為被22歲上司訓斥的廚房幫手。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，62歲的佐藤健一（化名）曾任日本大型家電製造商部長，月薪最高超過100萬日圓，60歲退休時還領到3200萬日圓（約新台幣636萬元）退休金，加上多年積蓄，經濟無憂。然而，他選擇在居酒屋擔任廚房兼職，時薪1580日圓（約新台幣313元）。

退休後，佐藤面臨三個選擇，一是完全退休，告別工作；選擇二是在原公司再任用；第三個選項是轉職。佐藤說「大學畢業以來，我一直在同一家公司工作，退休後想看看不同的風景。」

他透過轉職顧問尋找再就業機會，他認為「我曾在知名公司工作，有一定自信，以為很快就能找到新工作。」然而現實並非如此。雖然現在60歲以上仍有不少工作機會，但像佐藤希望的「能發揮大公司經驗」的工作極少。許多申請連書面審核都通不了，轉職顧問也建議他考慮其他工作。

找不到合適工作，他在家抱怨增加，日子一天天空過，轉職疲勞感加劇。「也許我不需要工作，錢也夠花…」正當他這麼想時，妻子狠狠地說了一句話「一天到晚待在家裡什麼都不做，比沒用的裝飾品還糟。」確實，如果他只是待在家裡吃飯，不幫忙做家務，增加妻子的勞動量，這樣的批評並不無道理。

某天，他偶然看到居酒屋的「打工招募」貼紙，「想起學生時代在餐飲業打工，記得那時很享受服務工作。」佐藤最終應徵居酒屋兼職，然而，打工生活並不輕鬆。60歲的他被安排接受21歲打工領班的指導，工作中經常被嚴厲訓斥。

佐藤坦言「很慘啊，被比自己小40歲的年輕人教訓。」起初，他曾因不適應想辭職，但8個月過去，他不僅適應了工作，還從中找到樂趣，時薪也從1380日圓（約新台幣274元）調升至1580日圓。佐藤的「大公司部長」頭銜，意外成為與學生打工溝通的橋梁，許多年輕同事向他請教職涯規劃與未來方向，使他在工作中獲得新的價值感。

「沒想到以前的頭銜，竟能在與年輕人溝通時派上用場。」佐藤說。他表示，自己計畫持續打工，直到65歲能領養老金為止。

